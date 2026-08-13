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Abobakr El Mokadem

Çeviri:

İspanya'dan ayrılış hüznü ile Messi'yle karşılaşmanın büyüsü arasında: Luca Zidane, Cezayir ile Dünya Kupası yolculuğunu anlatıyor

Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Dünya Kupası
L. Zidane
L. Messi
Arjantin
Cezayir
ABD

Cezayir, 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti

İspanyol Leganes'in kalecisi Luca Zidane, Cezayir Milli Takımı ile yaşadığı deneyimi ve ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katılımını övdü.

Luca, Cadena Ser radyosuna verdiği röportajda şunları söyledi: "Muhteşem bir deneyimdi. Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey."

Bununla birlikte, 28 yaşındaki kaleci, takımının turnuvadaki performansına dair bir miktar pişmanlık duyuyor.

Şu açıklamayı yaptı: "İleri turlara ulaşmayı umuyorduk, ancak İsviçre bizi eledi ve işler planladığımız gibi gitmedi. Bu Dünya Kupası anısını her zaman saklayacağım."

Cezayir Milli Takımı, Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place stadında oynanan maçta İsviçre'ye 2-0 mağlup olarak 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti.

Kaleci ayrıca Dünya Kupası'ndaki en dikkat çekici anlarından birine değinerek şunları söyledi: "Lionel Messi liderliğindeki Arjantin'e karşı oynadığımız maç zordu. Tarihin en iyi oyuncularından birine karşı oynadığınızda, iş son derece zorlaşıyor."

En üst düzey uluslararası arenada yaşanan bu deneyim, şimdi İspanya'daki gelecek sezona odaklanan yeni Leganes oyuncusunun kariyerine katkı sağlayacak.

 Cezayir ile Dünya Kupası deneyimini yaşadıktan sonra, turnuva boyunca dikkat çekici bir performans sergileyemeyen kaleci, kulüp düzeyinde yerini kalıcı olarak sağlamlaştırmayı ve gelecek turnuvalarda Cezayir'in kalesini korumaya devam etmeyi umuyor.

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