İspanya'da tartışma: Mbappé ve Vinicius, Ceuta'ya destek için formalarındaki armayı kapattı

Gecenin son maçı olan Elche-Real Madrid karşılaşması öncesinde, Blancos'un 3-2 kazandığı mücadelede Mbappé, Vinicius ve Konaté, İspanya'da tartışmaların alevlenmesine yol açan bir olayın başrolünde yer aldı. Sahaya çıkarken iki takım da, temmuz ayı sonunda yaşanan göç krizi nedeniyle etkilenen Afrika kıtasındaki İspanyol eksklavı Ceuta'ya destek mesajı taşıyan bir tişört giydi; Madrid'in iki yıldızı tişörtü göğüs hizasına kadar kaldırarak "Todos somos caballas (Ceuta sakinleri, editör notu)" yazısını kapattı, Fransız stoper ise tişörtü elinde tuttu. Gözden kaçmayan bu hareket, üç oyuncuya yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.





Takımların giydiği formalar, 2009'da Ramón Calderón ile Florentino Pérez dönemleri arasında kısa süreliğine Real Madrid başkanlığı yapan Vicente Boluda'nın liderliğindeki Valencia Girişimciler Derneği'nin (AVE) önerisinden doğdu. La Liga'daki tüm kulüpler bu girişime katılmadı. İspanyol basınının belirttiğine göre örneğin Barcelona, kısa süre önce Elche ve Levante deplasmanlarında bu desteğe katılmamayı tercih etti.

İspanya'da bu girişimle bağlantılı bir tartışmanın patlak vermesi ilk kez yaşanmıyor. Fas Milli Takımı'nda oynayan Real Betis futbolcusu Ez Abde de buna katıldığı için sosyal medyada hakaret ve tehditlerin hedefi olmuştu. Abde, tartışmaların ardından, "Bu, milliyetten bağımsız olarak zor bir dönemden geçen bir halka ve onun sakinlerine destek veren sosyal içerikli bir formaydı" sözleriyle kendini savundu.





REAL MADRID'İN TUTUMU

Real Madrid, Mbappé, Vinícius ve Konaté'nin hareketini küçümsemeye çalıştı. Kulüp, Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada herkesin istediği formayı giymekte özgür olduğunu söyledi ve diğer takımlarda yaşananların aksine Ceuta'ya destek formasının oyuncuların büyük bölümü tarafından giyildiğini vurguladı. Real kaynakları, hiç kimsenin bir formayı giymeye zorlanamayacağını, tersine bunu giymemeye de zorlanamayacağını ve meselenin önemsiz olduğunu belirtti.