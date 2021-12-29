İspanya’da korsan yayıncılığa büyük darbe: 40’tan fazla korsan platform engellenecek!

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona 6 Numaralı Ticaret Mahkemesi, LaLiga ve Movistar+'ya, tüm İnternet erişim operatörlerinin 40'tan fazla korsan platformu engellemesini derhal talep etme yetkisi verdi.

LaLiga tarafından yayınlanan bildiriye göre; karar, korsan web sitelerine karşı önlemlerin haftalık olarak uygulanmasını onaylıyor. Böylece İspanya'daki ana İnternet erişim operatörleri korsan platformlarına bağlı olarak tanımlanan alan adlarını engellemek zorunda kalacak.

Karar; TAD-Movistar + ve LaLiga'nın, LaLiga Santander ve LaLiga SmartBank maçlarının sunulduğu kanalların içeriğinin korunması için açtığı ortak davaya dayanıyor.

LaLiga, davanın "Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan ve bu yılın Mayıs ayında Üye Devletleri yasal izin vermeye çağıran yasaya uygun olarak, özel spor etkinlikleri korsanlığına karşı mücadeleye izin veren acil önlem elde etmek için" yargı yetkisi talep ettiğini hatırlattı ve bu konuda alınan tedbirler olarak nitelendirdi.

İşverenler için bu, "tarihi bir karar". Korsanla mücadele için özellikle yasal alanda büyük bir başarı çünkü LaLiga ve Movistar'a her hafta yeni alan adlarının engellenmesini talep etme yetkisi veriyor. Korsan içerik platformlarının kendi dinamizminin bu yol ile kırılacağı umuluyor.

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