İspanya'da can kaybına yol açan trajik tren kazasının ardından Kral Kupası maçları ertelendi

Toledo ilinde meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan yüksek hızlı tren çarpışmasının ardından İspanyol futbolunda faaliyetler durma noktasına geldi. Yetkililer trajik olayla ilgili soruşturmalarını sürdürürken İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), bu haftaki ulusal kupa maçlarının önemli bir bölümünü erteleme kararı aldı.

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Federasyon, Toledo ilindeki facianın ardından harekete geçti

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), çarşamba akşamı oynanması planlanan 24 Copa del Rey birinci tur maçının ertelendiğini resmen doğruladı. Karar, günün erken saatlerinde Toledo ilinde meydana gelen korkunç tren kazasının ardından alındı.

RFEF, çarşamba günü yayımladığı resmî açıklamada olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Federasyon, “Bu çarşamba sabahı erken saatlerde Toledo ilinde meydana gelen trajik tren kazasının tüm mağdurlarına saygı ve dayanışma göstergesi olarak RFEF, bu akşam oynanması planlanan [Copa del Rey] birinci turuna ait 24 maçın ertelenmesine karar verdi” ifadelerini kullandı. Karar, çarşamba günü ülke genelinde başlaması planlanan tüm maçları kapsıyor.

Kaza, Madrid ile Sevilla'yı birbirine bağlayan yoğun kullanılan hatta bir Renfe ulusal treni ile özel Iryo seferinin çarpışması sonucu meydana geldi. Bölgesel yetkililere göre kazanın boyutu ciddi ve acil durum ekipleri olay yerinde aralıksız çalışıyor. RFEF, açıklamasında “İspanyol futbol camiasının tamamı bu trajedinin yasını birlikte tutuyor ve bu yıkıcı kazanın mağdurlarına yardım etmek üzere yetkililerin hizmetinde” dedi.

Can kaybı artıyor, soruşturmalar sürüyor

Castilla La Mancha bölge başkanı Emiliano Garcia-Page, kazadaki can kaybına ilişkin üzücü bir güncelleme paylaştı. En az 30 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Garcia-Page, arama çalışmaları sürdükçe bu sayının artabileceği uyarısında bulundu.

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İspanya kraliyet ailesi de sabah yaşanan olaylardan duyduğu üzüntüyü kamuoyuyla paylaştı. Saray, kaza yerinden gelen haberlerin kendilerini derinden etkilediğini ve endişelendirdiğini belirtti. Açıklamada, “Hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve yakınlarının acısını paylaşıyor, yaralılara ve kazadan etkilenenlere sevgilerimizi iletiyoruz” denildi. Kraliyet ailesi ayrıca Toledo bölgesinde son derece zorlu koşullarda görev yapan kurtarma ekiplerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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Ulusal kupa takvimine etkisi

İspanyol futbolunun en eski ulusal turnuvası olan Copa del Rey'de salı günü 18 maç tamamlanmıştı. Çarşamba günkü 24 maçın tamamı ertelenirken perşembe günü için 14 maç daha planlanmış durumda. Federasyon, perşembe maçlarının oynanıp oynanmayacağını ya da yas döneminin birinci turun tamamını kapsayacak şekilde uzatılıp uzatılmayacağını henüz açıklamadı. Taraftarlar ve kulüpler, RFEF yönetiminden gelecek yeni bilgileri bekliyor.

Federasyon, turnuvanın devamına ilişkin güncellenmiş takvimi mümkün olan en kısa sürede yayımlama sözü verdi. RFEF, “Güncellenmiş turnuva takvimi ile ertelenen maçların kesin tarih ve saatleri hakkında zamanı geldiğinde bilgi vereceğiz” açıklamasını yaptı.

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Turnuvanın durumu ve büyük takımların yokluğu

Geçen sezon Copa del Rey, Real Sociedad'ın çekişmeli finalde Atletico Madrid'i yenerek kupayı kaldırmasıyla sona erdi. İki finalist, Barcelona ve Real Madrid ile birlikte İspanya Süper Kupası'na katıldıkları için bu yıl turnuvaya son 32 turunda başlayacak.