2030 Dünya Kupası finalini düzenleme hakkını Fas'a kaptırma olasılığı, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun kulislerinde endişeleri artırıyor. Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Fas Krallığı arasındaki yakın ilişki, turnuvanın en önemli futbol etkinliğini düzenleme konusunda Madrid ile Rabat arasındaki gizli mücadeleyi belirleyebilir.

Gazeteci Anton Meana, İspanyol "El Larguero" programına yaptığı açıklamalarda, Dünya Kupası finalinin nerede oynanacağı konusunda İspanya Federasyonu içinde ilk kez gerçek şüphelerin bulunduğunu ortaya koydu.

Meana şöyle konuştu: "Her zaman iyimserdiler, ancak Fas ile FIFA arasındaki ilişki nedeniyle artık bazı endişeler mevcut. Rabat'ta, Las Rozas'taki (İspanya Federasyonu'nun merkezi) yetkililerin rahatsızlığına yol açan bir dizi hamle var ve Infantino'nun davranışları endişe yaratıyor."

Bu endişeler, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin üzerinden yalnızca iki hafta geçtikten sonra gündeme geliyor. İspanya Millî Takımı, geçtiğimiz 19 Temmuz'da New York'taki MetLife Stadı'nda Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaşmıştı; galibiyeti getiren golü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Infantino ve Fas'a yakınlık

Final maçının nerede oynanacağına dair nihai karar, 2027 yılının Mart ayında 2031 yılına kadar sürecek bir görev süresi için yeniden seçilmesi olası olan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yetkisinde bulunuyor. Bu durum, ona bu çetrefilli dosyayı sonuçlandırmada tam yetki tanıyor.

İspanya Federasyonu içinde endişe yaratan bir diğer nokta ise Infantino'nun son iki yılda Fas'ı 4 kez ziyaret etmiş olması; buna karşın Luis Rubiales'in İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkanlığını üstlenmesinden bu yana ayağını İspanya topraklarına hiç basmamış olması. Bu durum, Fas Krallığı ile ilişkileri güçlendirme yönünde net bir eğilimi yansıtıyor.

Yeni FIFA Başkanı'nın göreve başlama töreni 2027 yılının Mart ayında Rabat'ta düzenlenecek. Bu da özellikle Infantino ile Faslı yetkililer arasındaki yakın ilişki göz önünde bulundurulduğunda, Fas'ın finali düzenleme onurunu elde etme şansını artırıyor.

FIFA-UEFA anlaşmazlığı İspanya'nın konumunu zayıflatıyor

İspanya'nın dosyası şu anda FIFA ile Avrupa Futbol Federasyonu UEFA arasında sert bir anlaşmazlığa sahne oluyor. FIFA uzmanları, İspanya'nın başkentindeki Santiago Bernabeu Stadı'nın bu en önemli futbol etkinliğini düzenlemek için en ideal yer olduğunu vurgulasa da bu anlaşmazlık, Madrid'in final maçının ev sahipliğini kazanma şansını ciddi ölçüde zayıflatıyor.

Meana sözlerine şöyle devam etti: "Bununla birlikte, sonunda finali Fas kazanırsa İspanya'nın Dünya Kupası'na ev sahipliği adaylığını geri çekmeyi düşünmüyorlar; çünkü turnuvanın İspanya'da düzenlenmesini güvence altına almak için hâlâ çalışıyorlar. İspanya Kraliyet Federasyonu, Dünya Kupası'nın son derece önemli olduğunu ve maçların çoğuna İspanya'nın ev sahipliği yapacağını söylüyor."