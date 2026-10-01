İspanya'da bomba patladı: Real Madrid, FC Barcelona'nın 9 şampiyonluğunu elinden almak istiyor

Real Madrid, UEFA’ya 50 bin sayfalık bir rapor sundu. Belge, FC Barcelona’nın hakemleri rüşvetle etkilemekle suçlandığı Negreira davasıyla bağlantılı. Real Madrid, Barça’nın 2001 ile 2018 arasında kazandığı tüm lig şampiyonluklarının elinden alınmasını istiyor.

Negreira davası birkaç yıldır sürüyor. 2019’daki araştırmada, Barça’nın 2001 ile 2018 arasında Hakemler Kurulu başkanıyla bağlantılı şirketlere, yani Negreira’ya, yaklaşık 7,3 ila 8,4 milyon avro ödediği ortaya çıktı.

Ödemeler, Negreira’nın 2018’de kurulu bırakmasıyla durdu. Barcelona, bunun meşru bir dış danışmanlık hizmeti olduğunu söyledi: teknik ekibe destek amacıyla hakemler hakkında teknik raporlar. Savcılık, ödemelerin hakem kararlarını etkileme amacı taşıyıp taşımadığını hâlâ araştırıyor (spor yolsuzluğu).





Negreira’nın vergi dairesine, Barcelona’nın “kendilerine karşı hakem kararları alınmaması için”, yani tarafsızlığın garanti altına alınması amacıyla ödeme yaptığını söylediği iddia edildi. Real Madrid şimdi bu mesele nedeniyle Barcelona’yı UEFA yargıçlarının karşısına çıkarmak istiyor.

50 bin sayfalık raporun UEFA’ya sunulduğu haberini kendi internet sitesinden duyuran bizzat Real Madrid oldu. “UEFA, Real Madrid CF tarafından sunulan şikâyetin kendisine ulaştığını ve FC Barcelona’nın son yirmi yılda Hakemler Teknik Komitesi’nin eski başkan yardımcısına yaptığı ödemelere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü teyit etti.”

“Kulübümüz tarafından sunulan şikâyet, rekabetin bütünlüğünü ve hakemlik sistemine duyulan güveni doğrudan zedeleyen son derece ciddi olaylara ilişkin kapsamlı belge ve kanıtlar içermektedir.”

“Real Madrid, UEFA bu belgeleri teslim aldıktan sonra soruşturmanın tam bir sonuca ulaşana kadar mümkün olan en kısa sürede sürdürülmesini ve yetkili mercilerin, kanıtlanan olguların ciddiyetine dayanarak buna uygun kararları almasını hayati görüyor.”

“Kulübümüz, UEFA ile aktif şekilde iş birliği yapmayı sürdürecek ve UEFA’ya göre Avrupa futboluna yön vermesi gereken dürüstlük, şeffaflık ve fair play ilkeleriyle bağdaşmayan olayları aydınlatmak için mümkün olan tüm adımları atacaktır.”

Diario AS, Real Madrid’in hedefiyle ilgili daha fazla bilgi verdi. Spor gazetesine göre Los Blancos, UEFA’nın Barcelona’nın 2001 ile 2018 arasındaki tüm şampiyonluklarını elinden almasını istiyor (toplam dokuz tane). Real Madrid, Barcelona’nın bazı ihlallerinin İspanyol spor yargısında artık zamanaşımına uğramış olması nedeniyle UEFA’ya başvurdu.