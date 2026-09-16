İspanya - Çekya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

İspanya, 3 Ekim 2026'da Oviedo'daki Estadio Carlos Tartiere'de UEFA Uluslar Ligi'nin dikkat çekici maçlarından birinde Çekya ile karşı karşıya gelecek. Bu grup maçında Avrupa'nın iki güçlü ekibi, Asturias'ta tutkulu bir taraftar topluluğu önünde kritik turnuva puanları için kozlarını paylaşacak.

GOAL, Estadio Carlos Tartiere'de yerinizi almanız için gereken tüm detayları sizlere sunuyor. Biletlerin nereden alınacağını, fiyat bilgilerini ve biletinizi bugün nasıl alabileceğinizi öğrenin.

İspanya - Çekya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İspanya - Çekya maçı Oviedo'daki Nuevo Carlos Tartiere'de oynanacak, ancak resmi yayın ve başlama saati bilgileri şu anda henüz doğrulanmış değil.

UEFA Nations League A - Hafta 3 3 Eki 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

İspanya - Çekya biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, iç saha karşılaşmaları için birincil dağıtımı yöneten İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi RFEF sitesi, ön satış ve genel satış dönemlerinde biletleri liste fiyatı üzerinden almak için ilk başvurmanız gereken yerdir.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar en iyi seçeneğinizdir.

İspanya - Çekya biletleri ne kadar?

Resmi RFEF portalında standart bilet fiyatları genellikle kale arkası genel kategori girişleri için 35 €'dan başlar; fiyatlar, Estadio Carlos Tartiere içindeki oturma bölümüne ve kategoriye göre artar.

StubHub gibi ikincil pazarlarda bilet fiyatları şu anda koltuk başına 48 €'dan başlıyor; nihai fiyatlar koltuk seçimi, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

İspanya - Çekya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İspanya - Çekya form durumu

İspanya, son beş maçının beşini de kazandı; bu süreçte dokuz gol atıp iki gol yedi. Son sonucu, Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı aldığı 1-0'lık galibiyetti. Bu seri ayrıca Fransa, Belçika, Portekiz ve Avusturya galibiyetlerini de içerdi; İspanya bu beş maçın ikisinde gol yemedi.

Çekya'nın son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı; takım altı gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Dünya Kupası grup aşamasında Meksika'ya 3-0 kaybetti. Ayrıca hazırlık maçlarında Guatemala'yı 3-1 ve Kosova'yı 2-1 mağlup etti, ancak Güney Kore'ye 2-1 yenildi ve Güney Afrika ile 1-1 berabere kaldı.

İspanya - Çekya: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı ve İspanya sahasında 2-0 kazandı. Ondan önce iki ekip, aynı ayın başlarında Prag'daki rövanş maçında 2-2 berabere kalmıştı. Son beş karşılaşmanın genelinde daha iyi tablo İspanya'nın elinde bulunuyor; Çekya'nın hiç galibiyeti yokken İspanya'nın üç galibiyeti ve iki beraberliği var. Buna Euro 2016'da alınan 1-0'lık galibiyet ile 2011'deki Avrupa Şampiyonası elemesinde gelen 2-1'lik zafer de dahil.



