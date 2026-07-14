İspanya, çaresiz kalan Fransa karşısında sergilediği ustaca performansın ardından Dünya Kupası finaline yükseldi

İspanya, ikinci dünya şampiyonluğuna bir maç uzaklıkta. Teknik direktör Luis de la Fuente’nin takımı, Salı günü Arlington’da Fransa’ya karşı büyük ölçüde üstünlük kurdu ve Mikel Oyarzabal ile Pedro Porro’nun golleriyle maçı 0-2 kazandı. La Roja, 19 Temmuz'da İngiltere ya da Arjantin ile finalde karşılaşacak. Bu iki ülke, Çarşamba günü (Hollanda saatiyle 21.00) diğer yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Fransa, üst üste üçüncü Dünya Kupası finalini kaçırdı ve Cumartesi günü (23.00) üçüncülük maçına çıkacak.

Fransa tarafında teknik direktör Didier Deschamps iki değişiklik yaptı. Aurélien Tchouaméni, Manu Koné'nin yerine oyuna girerken, Desiré Doué ise Bradley Barcola'ya yerini bıraktı. İspanya'da ise kadroda sürpriz yoktu. Teknik direktör Luis de la Fuente, Belçika'ya karşı oynanan çeyrek final maçında (2-1) sahaya sürdüğü aynı on bir oyuncuyu tercih etti.

İlk yirmi dakikada takımlar birbirlerine oldukça dengeliydi. Hem Fransa’nın hem de İspanya’nın baskı hissettiği belliydi, bu nedenle oyun ağırlıklı olarak orta sahada oynandı. Özellikle Fransa, sonuç alamasa da birkaç tehlikeli atak gerçekleştirdi.

Su molasından hemen önce Lucas Digne aniden takımına zarar verdi. Paris Saint-Germain’e transfer olmak üzere olan sol bek, topu uzaklaştırmak istedi ancak bu sırada Lamine Yamal’ı tamamen gözden kaçırdı. İspanyol oyuncu faul aldı ve hakem Iván Barton’un verdiği penaltıyı Oyarzabal kusursuz bir şekilde gole çevirdi: 0-1.

Fransa için bir sonraki kötü haber, su molasının hemen ardından geldi. William Saliba sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Arsenal’in savunma oyuncusunun yerine Maxence Lacroix girdi. Fransa bir anlığına ritmini kaybetti, çok sayıda dikkatsiz top kaybı yaşadı ve savunmada güvensiz görünüyordu.

Mike Maignan’ın dramatik bir pası, İspanya’nın muhteşem bir atağını başlattı. Birkaç kısa pas ve Dani Olmo’nun göz alıcı bir topuk vuruşunun ardından Yamal, Fabián Ruiz’e pas verdi; ancak Ruiz, son anda engellendiği için şutunu dışarıya attı. Fransa, devreye kadar tehlikeli olamadı. Yıldız forvetler büyük ölçüde görünmezdi.

İkinci yarı sırasında ve hemen sonrasında Didier Deschamps iki oyuncu değişikliği yaptı: Adrien Rabiot’un yerine Koné, Barcola’nın yerine Doué oyuna girdi. Ancak bu, Fransa’nın berbat oyununda pek bir değişiklik yaratmadı; Fransa, kendi hayal kırıklığına uğrayacak şekilde tamamen tanınmaz bir hal aldı ve formunun zirvesinde olan İspanyollar tarafından oyundan silindi.

Maçın 60. dakikasına yaklaşırken İspanya, hak ettiği bir şekilde skoru 0-2'ye getirdi. Porro, Olmo ile bir paslaşmaya girdi; Olmo da ilerleyen Tottenham'lı defans oyuncusuna mükemmel bir pas geri verdi. Maignan ile karşı karşıya kalan Porro, buz gibi soğukkanlılığını korudu ve iç ayakla kısa köşeye vurdu: 0-2.

Çaresiz kalan Fransa, bir an için Mbappé ile sesini duyurdu; ancak Mbappé’nin kısa köşeye attığı şut Unai Simón tarafından kurtarıldı ve kısa süre sonra da gelecekteki Real Madrid takım arkadaşı Marc Cucurella’nın bacağından seken top az farkla dışarı çıktı. Deschamps her şeyi riske attı ve Maghnes Akliouche ile Rayan Cherki’yi de sahaya sürdü.

Les Bleus son dakikalarda bir hücum dalgası başlattı, ancak birkaç tehlikeli anın ardından İspanyol savunma duvarı ayakta kaldı. Böylece, 2010'dan sonra İspanyollar için dünya şampiyonluğu yeniden ufukta beliriyor; İspanyollar, Çarşamba günü İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak kritik maçı şüphesiz olağanüstü bir ilgiyle takip edecekler.