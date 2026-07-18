İspanya, bu hakemin yönettiği maçlarda hiç yenilmedi… Ve Arjantin’in Dünya Kupası’ndaki son yenilgisini de o hakem yönetti

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), önümüzdeki Pazar günü ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda oynanacak İspanya-Arjantin 2026 Dünya Kupası final maçının hakemini belirledi. Maçı yönetme görevi, Avrupa’nın en önde gelen hakemlerinden biri olan ve Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından en yüksek puanla değerlendirilen Slovenyalı Slavko Vinčić’e verildi.

Bu final, Vinčić’in bu Dünya Kupası’nda yöneteceği üçüncü maç olacak. Vinčić daha önce Brezilya ile Fas arasında 1-1 berabere biten maçı ve Meksika ile Ekvador arasında 2-0’lık CONCACAF galibiyetiyle sonuçlanan maçı yönetmişti.

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Slovenyalı hakem daha önce Arjantin için bir maç yönetmişti. O maçta "Albirroja", Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na giriş maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmişti; bu, Tango Dansçıları'nın Dünya Kupası'ndaki şu ana kadarki son yenilgisiydi.

Buna karşılık, Ventić İspanya milli takımı için 5 maç yönetti ve bu maçlarda hiçbir yenilgi almadı; 2017'de Kolombiya ile 2-2 berabere kaldı, ardından Euro 2020'deki ilk maçında İsveç ile golsüz berabere kalmış, daha sonra 2023 Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya'yı 2-1 mağlup etmişti.

Ayrıca, son Avrupa Şampiyonası’nda İspanya adına iki maçı yönetti; ilki İtalya karşısında oynanan ve İspanya’nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maç, ikincisi ise yarı finalde Fransa’ya karşı oynanan ve İspanyolların 2-1’lik skorla kazandığı maçtı. Bu bilgiler, İspanyol “Marca” gazetesi tarafından aktarıldı.

Baskın ve tutuklama

Saha dışında ise Vintić, kariyerinin en tuhaf olaylarından birini yaşadı.

Koronavirüs salgınının doruk noktasında, 2020 yılının Mayıs ayı ortasında, özel bir toplantıya katılmak üzere Bosna-Hersek'in Sohu Polje bölgesine gitti. Orada, bir dizi tanıdığıyla birlikte bir çiftlikte öğle yemeğine davet edildi ve tanımadığı kişilerin arasında bir masaya oturdu.

Çiftlikte bulundukları sırada Bosna-Hersek güvenlik güçleri mekana ani bir baskın düzenledi ve orada bulunan herkesi gözaltına aldı; operasyonun uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş ve kara para aklama faaliyetlerine karışmış bir şebekeyi hedef aldığı ortaya çıktı.

Slovenyalı hakimin sorguya çekilmesinin ardından kısa sürede serbest bırakıldı ve aynı gece Maribor’daki evine döndü.

Yetkililer, onun olayla hiçbir ilgisi olmadığını tespit ettikten sonra bu olaydan dolayı kendisine herhangi bir hukuki yaptırım uygulanmadı; ancak bu olay, Avrupa Birliği’nin seçkin yöneticilerinden biri olan ve kendini tesadüfen mafya üyelerini hedef alan bir güvenlik baskınının ortasında bulan Hakim’in hayatındaki en tuhaf anlardan biri olarak kaldı.