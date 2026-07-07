İspanya - Belçika maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, çeyrek final maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Mikel Merino’nun uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüyle İspanya, Dallas’ta oynanan Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Cristiano Ronaldo’nun liderliğindeki Portekiz’i mağlup etti. Bu galibiyetle La Roja, tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini (35 maç) egale etmekle kalmadı, aynı zamanda Dünya Kupası’nda üst üste altıncı maçında da kalesini gole kapattı.

Belçika, Cuma günü Los Angeles'ta İspanya ile karşılaşacağı çeyrek final maçında bu iki rekoru da bozmayı umuyor. Kırmızı Şeytanlar, grup aşamasında zaman zaman beklenen performansı gösteremese de (İran ve Mısır ile sırasıyla 0-0 ve 1-1 berabere kaldı), son 16 turunda turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD'yi mağlup etti ve şimdi bu performansı devam ettirmeyi hedefliyor.

GOAL, İspanya-Belçika maçında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve bilet fiyatlarını da içeren 2026 Dünya Kupası’na ilişkin en güncel bilet bilgilerini sizlere aktarsın.

İspanya - Belçika maçı ne zaman başlayacak?

Bu büyük Avrupa derbisi niteliğindeki çeyrek final maçı, Los Angeles Stadyumu’nda (SoFi Stadyumu) oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Los Angeles Stadium

İspanya - Belçika Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açıldı. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İspanya - Belçika Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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