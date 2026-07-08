İspanya - Belçika 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

İspanya - Belçika: Maç detayları

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Los Angeles Stadium

İspanya - Belçika maçı 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00 GMT ve 15:00 EST'de başlayacak.

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Los Angeles'taki dev maçta, hakimiyet kuran Avrupa şampiyonu, coşkun Kırmızı Şeytanlar ile karşı karşıya gelecek

Çeyrek finallerde, turnuvanın favorisi İspanya ile yıldızlarla dolu Belçika takımının Los Angeles Stadyumu'nda karşılaşacağı, gerçekten büyüleyici bir devler klasikleri maçı sahneye çıkıyor. Luis de la Fuente, taktiksel üstünlüğü ve asla pes etmeyen demir gibi sağlam savunma temeli ile turnuva yolunda ilerleyen, kusursuz ve tarihe adını yazdırmak isteyen La Roja takımının başında yer alıyor.

Onların önünde ise, turnuva ilerledikçe çok yönlü bir gol makinesine dönüşen, inanılmaz derecede tehlikeli bir Belçika takımı duruyor. Tüm turnuvalarda 18 maçlık etkileyici bir yenilmezlik serisi yakalayan Kırmızı Şeytanlar, İspanya’nın yapısal duvarını yıkıp son dörde kalarak efsanevi bir yer edinmeye kararlı bir şekilde Güney Kaliforniya’ya geliyor.

La Roja ve Kırmızı Şeytanlar buraya nasıl geldi?

İspanya, son sekize ulaşmak için kusursuz ve savunma açısından tarihi bir performans sergiledi. De la Fuente'nin adamları grup aşamasını rahatlıkla geçtikten sonra, eleme turlarında tam bir olgunluk sergiledi; 32'de Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve 16'da, oyuna sonradan giren Mikel Merino'nun dramatik son dakika golü sayesinde Portekiz'i 1-0 yenerek susturdu. En önemlisi, İspanya turnuva boyunca henüz tek bir gol bile yemedi; kaleci Unai Simón, 609 dakika boyunca kalesini gole kapatarak dikkat çekici bir rekor kırdı.

Belçika’nın Los Angeles’a giden yolu ise patlayıcı bir hücum gücüyle şekillendi. Mısır ve İran’la berabere kaldıkları yavaş bir başlangıcın ardından, Yeni Zelanda’yı 5-1’lik bir skorla mağlup ederek gruptan çıkmayı başardılar. Bu coşkulu havayı eleme turlarına da taşıyan Belçika, Senegal’i uzatmalarda 3-2’lik zorlu bir galibiyetle geçtikten sonra, 16 turunda tam bir ustalık dersi vererek Seattle’da turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD’yi 4-1’lik skorla ezip geçerek ne kadar tehlikeli bir rakip olduğunu gösterdi.

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Orta saha sakatlıkları ve kadro seçimi konusunda yaşanan zorluklar, seçimleri belirliyor

Bu önemli çeyrek final maçı için taktiksel hazırlıklar, Belçika kampındaki büyük bir sakatlık darbesinin etkisiyle şekilleniyor. Orta sahanın kilit ismi Amadou Onana, ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı geçirdikten sonra Dünya Kupası'nın geri kalanında resmi olarak forma giyemeyecek ve bu durum, takımın orta sahasında ciddi bir savunma açığı yaratıyor. Ayrıca, Sporting'in savunma oyuncusu Zeno Debast için son anda bir sağlık testi yapılması gerekecek; Kevin De Bruyne ise dikkatli bir şekilde yönetildikten sonra orta sahada yeniden görev alması bekleniyor.

İspanya ise kadrosunda neredeyse hiç sakatlık bulunmaması sayesinde bu karşılaşmaya çok daha istikrarlı bir fiziksel durumla giriyor. Kanat oyuncusu Nico Williams hafif bir sakatlıkla boğuşsa da, maç kadrosuna yeniden katılabilecek durumda olması bekleniyor. De la Fuente, sağ bek pozisyonunda kıskanılacak bir kadro seçimi ikilemiyle karşı karşıya; Marcos Llorente, bir önceki turdaki etkileyici savunma performansının ardından Pedro Porro’nun yerini almak için yoğun bir çaba gösteriyor.

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Maçın gidişatını belirleyecek: Taktiksel tempo tuzakları ve geçiş hızı

Stratejik plan, tamamen orta saha hakimiyeti ve dikey hız için verilecek büyüleyici bir mücadeleye odaklanacak. İspanya’nın planı, orta sahada rakibi tamamen kısıtlamak ve top hakimiyetini elinde tutmak üzerine kurulu. 2024 Ballon d'Or galibi Rodri, derin pivot pozisyonunda Pedri ve Dani Olmo'nun desteğiyle takımı yönlendirecek; pas yollarını kesmeyi, alanı daraltmayı ve yarı alanları titizlikle tarayarak, turnuvada attığı dört golle İspanya'nın en skorer forveti olan Mikel Oyarzabal'a paslar atmayı hedefleyecek.

Belçika’nın karşı stratejisi ise İspanya’nın yüksek savunma hattını aşmak için hızlı ve direkt geçişlerden büyük ölçüde yararlanmak zorundadır. Onana’nın yokluğunda, Youri Tielemans ve Nicolas Raskin, dörtlü savunmayı korumak için son derece disiplinli oynamalı ve İspanya’nın kontrpresini hızla aşarak De Bruyne’ye pas atmayı hedeflemelidir. Bu noktadan sonra, kanatlarda Jérémy Doku’nun elektrik gibi hızı ve Romelu Lukaku’nun fiziksel gücü, Belçika’nın La Roja’nın düzenini bozmak için kullanacağı başlıca araçlar olacaktır.

Oturmuş sistemler en zorlu sınava giriyor

İspanya, son üç maçında 12 gol atmış ve birçok pozisyondan rahatlıkla gol bulmuş Belçika hücumuna karşı tarihi savunma rekorunun en zorlu sınavıyla karşı karşıya.

Belçika ise, orta sahadaki en önemli kontrol oyuncusu olmadan İspanya’nın akıcı kanat oyununu durdurmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Başarı, tamamen savunma bloğunun Lamine Yamal ve Álex Baena’nın ceza sahasına ortalar açmasını engelleyebilmesine bağlı.

İspanya'nın Belçika Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

İspanya maçı için muhtemel Belçika ilk 11'i

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

İspanya - Belçika: İstatistikler

İki takım tüm turnuvalarda toplam 22 kez karşı karşıya geldi. İspanya 12 maçı kazandı, Belçika 5 maçı kazandı ve 5 maç berabere sonuçlandı.

İki takım Dünya Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi. 1986'da Meksika'da oynanan çeyrek final maçı 1-1 berabere sonuçlandı ve Belçika penaltılarla bir üst tura yükseldi. İspanya, 1990 Dünya Kupası grup aşamasında oynanan en son karşılaşmayı 2-1 kazandı.

İki takımın son karşılaşması Eylül 2016’da oynanan bir dostluk maçıydı ve İspanya bu maçı 2-0 kazandı.

Luis de la Fuente'nin takımı turnuvada yenilgi yüzü görmedi ve hiç gol yememesi ile dikkat çekti. Kaleci Unai Simón, gol yemeden geçirdiği dakika sayısıyla turnuvada yeni bir rekor kırarak takımın savunma performansını güçlendirdi.

Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Kırmızı Şeytanlar, tüm turnuvalarda 18 maçlık etkileyici bir yenilmezlik serisi sürdürüyor. Son 16 turunda Seattle'da ABD'yi 4-1 mağlup ettiler.

İspanya’nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia

Defans oyuncuları: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Orta saha oyuncuları: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Alex Baena

Forvetler: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

Belçika'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Defans oyuncuları: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Orta saha oyuncuları: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Forvetler: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Takım haberleri ve kadrolar

İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente'dir. Şu anda kadroda herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmamaktadır ve çeyrek final öncesinde kesinleşmiş bir ilk 11 açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça takımla ilgili yeni haberler eklenecektir.

Belçika'nın teknik direktörü Rudi Garcia'dır. Bu aşamada kadroda da kesinleşmiş bir ilk 11 bulunmamakla birlikte, Amadou Onana'nın ABD'yi yendikleri maçta dizinden sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldığı belirtilmelidir. Onana'nın oynayıp oynayamayacağına dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Takım haberleri, bilgiler geldikçe güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

İspanya, son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik elde etti; bu maçların tamamı bu Dünya Kupası kapsamında oynandı. En son sonuçları, Mikel Merino'nun uzatma dakikalarında attığı golle belirlenen, son 16 turunda Portekiz'e karşı 1-0'lık galibiyetti. Turnuvanın önceki aşamalarında Avusturya'yı 3-0, Suudi Arabistan'ı 4-0 yendiler; Uruguay'a karşı 1-0'lık galibiyet ve Yeşil Burun Adaları ile 0-0'lık beraberlik de bu seriyi tamamladı. İspanya, bu beş maçta sekiz gol atıp hiç gol yemedi ve bu turnuvadaki her maçta kalesini gole kapattı.

Belçika ise son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik elde etti; bu maçların tamamı da bu Dünya Kupası kapsamında oynandı. En son Seattle'da ABD'yi 4-1 mağlup ettiler; bu maçta De Ketelaere, Vanaken ve Lukaku gol atan isimler arasındaydı. Bundan önce, 32'li turda Senegal'i 3-2 yenerek dramatik bir geri dönüşe imza attılar ve Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ettiler. Bu seriden önce ise grup aşamasında İran ve Mısır ile berabere kalmışlardı. Belçika, son beş maçında 13 gol attı ve 4 gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Verilen verilerde yer alan bu iki takım arasındaki en son resmi karşılaşma, Eylül 2016'da oynanan bir hazırlık maçıydı; bu maçta, ev sahibi olarak kabul edilen Belçika'yı İspanya 2-0 mağlup etmişti. Bundan önce İspanya, Ekim 2008'de Brüksel'de 2-1 galip geldikten sonra, 2009'daki bir Dünya Kupası eleme maçında Belçika'yı 5-0 mağlup etmişti. Listelenen beş maçın tamamında İspanya galip gelmiş, 11 gol atmış ve 1 gol yemiştir.

Puan Durumu

Belçika, bu Dünya Kupası’nda G Grubu’nu birinci sırada tamamladı. İspanya ise H Grubu’nu kazandı ve kendi grubunda birinci olarak çeyrek finale yükseldi.