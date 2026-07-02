İspanya, Avusturya'yı mağlup etti ve Portekiz ile muhtemel bir zorlu karşılaşma bekliyor

İspanya, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Los Angeles'ın Inglewood kentinde oynanan son 32 turu maçında Avusturya'yı 3-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup etti. Bir sonraki turda, Cuma sabahı birbirleriyle karşılaşacak olan Portekiz ve Hırvatistan ile zorlu bir maç bekliyor.

2024 Avrupa Şampiyonu, Lamine Yamal, Dani Olmo ve Aymeric Laporte gibi oyuncuların yarattığı tehlikelerle maçın başından itibaren tonu belirledi. Avusturyalılar ise beklendiği gibi defansif bir taktik izledi ve İspanya’nın oyun kurmasını engellemek için altı orta saha oyuncusuyla maça başladı.

Buna rağmen İspanya, bir köşe vuruşunda ileriye çıkan Marc Cucurella ile 1-0 öne geçti. Ancak kaleci Alexander Schlager’in birkaç İspanyol oyuncu tarafından engellendiği gerekçesiyle gol iptal edildi. İspanya, hızlı bir atak sonrasında Mikel Oyarzabal’ın topu ağlara göndermesiyle yine de öne geçti.

İkinci yarıda da top hakimiyetinde üstün olan İspanya, ikinci golü bulamadı. Avusturya tarafında ise 2 metre boyundaki Sasa Kalajdzic ve Marko Arnautovic oyuna girdi. Kalajdzic hemen iyi bir kafa vuruşu şansı yakaladı, ancak top İspanya kalesinin üzerinden dışarıya çıktı.

65. dakikada Pedro Porro akıllıca pozisyon alarak yakın mesafeden sert bir kafa vuruşuyla golü bulduğunda, Avusturya için iş neredeyse imkansız hale geldi. Bir anda, Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorisi için çeyrek final çok yakına geldi.

İspanya, sekizinci final maçını sakin bir şekilde tamamladı ve skoru artırmak için birkaç fırsat daha yakaladı. Maçın son dakikalarında 3-0’lık skor geldi: Oyarzabal, Cucurella’nın sol kanattan yaptığı isabetli ortayı ağlara gönderdi.

Avusturya tamamen çökmüş durumda ve Dünya Kupası’ndan erken elendi. Teknik direktör Luis de la Fuente’nin takımı, 6 Temmuz’da Dallas’ta Portekiz veya Hırvatistan’ı eleme göreviyle karşı karşıya.