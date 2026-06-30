İspanya - Avusturya 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Los Angeles Stadium

İspanya - Avusturya maçı 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya gelecek

2010 Dünya Şampiyonu İspanya, 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılan ve modern çağda ilk kez eleme turlarına ulaşmayı hedefleyen Avusturya karşısında, son 16 turuna yükselme konusunda en büyük favori olarak gösteriliyor. Kazanan takım, son 16 turunda Portekiz veya Hırvatistan ile karşılaşacak.

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İspanya ve Avusturya buraya nasıl geldi?

Luis De La Fuente yönetimindeki İspanya takımı, turnuva öncesinde favori gösterilen takımlardan biri olarak beklentileri karşılıyor. Suudi Arabistan’ı 4-0, Uruguay’ı ise 1-0 mağlup eden İspanya, henüz kalesinde gol görmedi. Zayıf rakip Cabo Verde ile 0-0 berabere kalması bir sürpriz olsa da, bu büyüleyici turnuvada başka sürprizlerin de yaşanabileceğinin bir işareti oldu. Şaşırtıcı bir şekilde, 2006, 2010 ve 2014 yıllarının şampiyonlarından hiçbiri (İtalya, İspanya ve Almanya), Dünya Kupası'nı kazandıklarından bu yana eleme turlarında galibiyet alamadı. La Roja, bu eğilimi tersine çevirmek için her şeyi yapacaktır.

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Avusturya, 72 yıllık bekleyişe son verdi

Avusturya'nın bu aşamaya gelme süreci şaşırtıcı derecede dramatikti. J Grubu'nun son gününde herkes, Avusturya ile Cezayir arasındaki maçın önemsiz bir karşılaşma olacağını bekliyordu. Ancak durum hiç de öyle olmadı ve heyecan verici bir 3-3 beraberlik yaşandı. Sasa Kalajdzic'in 94. dakikada attığı kafa golüyle skoru eşitlemiş olmasaydı, Avusturya Dünya Kupası'ndan elenmiş olacaktı. Diğer maçlarda Ürdün’ü 3-1 yenmeleri ve Arjantin’e 2-0 yenilmeleri, bu turnuvadaki performanslarının ne kadar inişli çıkışlı olduğunu gösteriyor. 1954’ten bu yana ilk kez Dünya Kupası’nda eleme turlarına yükseldiler.

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İspanya, Barcelona'nın etkisine, takımın uyumuna ve Yamal'a güveniyor

Barcelona'nın genç süperstarı Lamine Yamal'ın sahada kalma süresi dikkatli bir şekilde yönetildi. Yeşil Burun Adaları karşısında sadece 19 dakika, Suudi Arabistan karşısında 45 dakika (bu maçta bir gol de attı) ve Uruguay karşısında 76 dakika oynadı. 23 yaşındaki Athletic Bilbao kanat oyuncusu Nico Williams, Uruguay maçında mevcut sakatlığını ağırlaştırdığı için riske atılmayacak; bu nedenle Yamal'ın bu maçta ilk 11'de yer alması gerekebilir. Bu Barcelona süperstarı, İspanya'nın 26 kişilik kadrosunda yer alan sekiz Barça oyuncusundan biri.

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Avusturya, tecrübeli oyuncularına güveniyor

Her şey Marcel Sabitzer'in etrafında dönüyor; Dortmund'lu oyuncu, Arjantin karşısında Avusturya formasıyla 100. maçına çıktı. Eski RB Leipzig oyun kurucusu, Ralf Rangnick'in takımının yaptığı her şeyin merkezinde yer alıyor ve 134 kez milli forma giymiş olan bir diğer tecrübeli oyuncu Marko Arnautovic'ten destek alacak.

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Muhtemel ilk 11'ler

İspanya (4-3-3)

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino.

Avusturya (4-2-3-1)

Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.

Önemli istatistikler ve tehlikeli oyuncular

Real Sociedad'ın önemli oyuncusu Mikel Oyarzabal, bu turnuvada İspanya'nın attığı beş golün üçüne doğrudan katkı sağladı (2 gol, 1 asist) ve son 15 maçında 22 golün oluşmasına katkıda bulundu.

Avusturya'nın son altı maçının beşinde, ikinci yarıda ilk yarıdan daha fazla gol atıldı.

Avusturya'nın Dünya Kupası'nda 12 maçtır kalesini gole kapatamama serisi 1982 yılına kadar uzanıyor.

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İspanya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Defans oyuncuları: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Orta saha oyuncuları: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

Forvetler: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Avusturya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen).

Defans oyuncuları: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia).

Orta saha oyuncuları: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Münih), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg).

Forvetler: Marko Arnautovic (Kırmızı Yıldız Belgrad), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK).

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Takım haberleri ve kadrolar

Luis de la Fuente muhtemel ilk 11'i henüz açıklamadı ve bu maç öncesinde İspanya kadrosunda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Kadro durumu netleştikçe maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Ralf Rangnick de Avusturya için muhtemel ilk 11'i henüz açıklamadı; şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Takımla ilgili yeni haberler ortaya çıktıkça yayınlanacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

İspanya, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlikle bu maça çıkıyor. En son maçında Dünya Kupası grup aşamasında Uruguay'ı 1-0 yendiler; Alex Baena'nın golü maçı belirleyici oldu. Grup aşamasının başlarında İspanya, Suudi Arabistan karşısında özellikle dominant bir performans sergilemiş ve 4-0 galip gelmişti. Bu beş maçta İspanya dokuz gol attı ve iki gol yedi; iki maçta kalesini gole kapatarak sahanın her iki ucunda da istikrarlı bir performans sergiledi.

Karşılaşma Geçmişi

Bu iki takımın en son karşılaşması, Kasım 2009'da oynanan bir hazırlık maçıydı ve İspanya, ev sahibi Avusturya'yı 5-1 mağlup etmişti. Bundan önce İspanya, Eylül 2001'de İspanya'da oynanan bir Dünya Kupası eleme maçında Avusturya'yı 4-0 mağlup etmişti. Kayıtlara geçen üç karşılaşmadaki tek beraberlik, Ekim 2000'de aynı eleme kampanyası kapsamında Viyana'da Avusturya ile İspanya'nın 1-1 berabere kaldığı maçta gerçekleşti. Bu üç maçta İspanya iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederken, 10 gol atıp Avusturya'ya karşı 3 gol yedi.

Puan Durumu

İspanya, H Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, Avusturya ise J Grubu'ndan ikinci sırada eleme turuna yükseldi.