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Paredes EricGetty Images

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İspanya-Arjantin: Maçın son dakikalarında yaşanan büyük kavga üzerine FIFA soruşturma başlattı

İspanya
Arjantin

Dünya Kupası finali sonrasında yaşanan kavga gözden kaçmadı. FIFA, Disiplin Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca, FDC’nin olası ihlallerini soruşturmak üzere bir Disiplin ve Etik Savcısı görevlendirdi.


OLAY - İspanya-Arjantin maçının hemen ardından saha, adeta bir “Vahşi Batı”na dönüştü; Leandro Paredes kendini kaybetti ve Eric Garcia, Pedri ve Gavi’ye saldırdı. Uluslararası futbolun en üst kurumu tarafından yayınlanan bir açıklamada, “Savcının raporu tamamlandığında, FIFA Disiplin Komisyonu tarafından daha fazla ayrıntı açıklanacaktır” denildi.

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