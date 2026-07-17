İspanya - Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası Finali Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

İspanya - Arjantin: Maç detayları

Dünya Kupası - Final New York/New Jersey Stadium

İspanya - Arjantin maçı 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 19:00 GMT / 15:00 EST / 21:00 SAST'da başlayacak.

Daha fazlasını okuyun: Lionel Messi, Ballon d'Or'a aday mı?! Inter Miami'nin süper kahramanı, Arjantin'i zafere taşıyabilirse, Dünya Kupası'ndaki kahramanlıkları ve MLS'deki muhteşem performansları sayesinde 9. Altın Top'u hak edecek.

Getty Images

Devler, New Jersey'deki bu muhteşem finalde karşı karşıya geliyor

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde, Avrupa şampiyonu İspanya ile son dünya şampiyonu Arjantin'in East Rutherford'da karşı karşıya gelmesiyle, gerçek anlamda nesiller boyu unutulmayacak bir dev karşılaşma sahneye çıkıyor. Luis de la Fuente, turnuvaya damgasını vuran, yapısal olarak kusursuz ve son derece hakim bir La Roja takımını yönetti; bu takım, finale uzanan yolda tek bir dakika bile geride kalmadı. Takım, Fransa'yı 2-0 mağlup ettikleri sakin ve kontrollü yarı final maçında taktiksel disiplinini tam anlamıyla sergiledi.

Yollarında ise, 1962’deki Brezilya’dan bu yana arka arkaya iki Dünya Kupası’nı kazanan ilk ülke olmaya kararlı, Lionel Scaloni’nin önderliğindeki yılmaz Arjantin takımı duruyor. Rakiplerinden farklı olarak La Albiceleste, buraya gelmek için tam bir cehennemden geçti; son dakikalarda dramatik geri dönüşler gerçekleştirdi ve uzatmalarda hayatta kalmayı başardı. En son olarak İngiltere ile oynadıkları yarı final maçında Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in son dakikalarda attığı gollerle skoru tersine çevirerek 2-1’lik galibiyeti garantiledi.

La Roja ve La Albiceleste buraya nasıl geldi?

İspanya'nın turnuva performansı, demir gibi sağlam bir savunma temeli üzerine inşa edildi; yedi maçta altı kez kalesini gole kapatan İspanya, turnuva boyunca sadece bir gol yedi (Belçika'yı 2-1 yendikleri çeyrek final maçında). Grup aşamasını rahatça geçen La Roja, son 32 turunda Avusturya’yı 3-0 eledi, son 16 turunda Portekiz’i 1-0 mağlup etti ve yarı finalde Kylian Mbappé ile Fransa’yı etkisiz hale getirerek finale yükseldi.

Getty Images

Arjantin’in yolu ise tam bir azim örneğiydi. Mükemmel bir grup aşamasının ardından Yeşil Burun Adaları karşısında uzatmalara gitti, Mısır karşısında maçın bitimine 10 dakika kala iki gol gerideydi ve İsviçre ile penaltı atışlarını atlatmayı başardı. İngiltere ile oynadıkları yarı finalde 85. dakikaya kadar gerideydiler, ancak Lionel Messi’nin yaratıcı dehası sayesinde arka arkaya iki gol atarak Pazar günkü final maçına çıkma hakkını elde ettiler.

Finali belirleyebilecek üç önemli ikili mücadele

Lamine Yamal – Lionel Messi (Nesiller arası hikaye)

Her ne kadar doğrudan karşı karşıya gelmeseler de, kupanın nihai kaderi bu iki oyuncunun omuzlarında. 39 yaşındaki Messi, son Dünya Kupası maçını oynuyor ve sekiz gol ve dört asistle turnuvanın en iyi oyuncusu konumunda. Buna karşılık, 19 yaşındaki Yamal ise geleceği temsil ediyor. Genç oyuncu bu yaz sadece bir gol ve bir asist kaydetmiş olsa da, sağ kanattan gelen doğrudan atakları ve yarattığı tehdit, İspanya’nın en patlayıcı silahı olmaya devam ediyor.

Daha fazla bilgi: 2026 FIFA Dünya Kupası Finali biletlerini nasıl alabilirsiniz: İspanya - Arjantin, son dakika satışları ve MetLife Stadyumu bilgileri

Rodri - Enzo Fernández (Orta sahanın motoru)

Orta sahadaki bu mücadele, maçın temposunu belirleyecek. Rodri, İspanya'nın orta sahasını sağlamlaştırarak, rakibin kontra ataklarını keserek ve top hakimiyetindeki geçişleri yönlendirerek muhteşem bir performans sergiledi. Bu turnuvada iki golle Arjantin'de öne çıkan Enzo Fernández'i marke etmek Rodri'nin görevi olacak. Fernández, özellikle Messi'nin geriye doğru paslarına koşarak ceza sahası dışındaki boşlukları sürekli olarak değerlendirmeye çalışıyor; bu da Rodri'nin saha okumasını kilit öneme sahip kılıyor.

Mikel Oyarzabal - Cristian Romero ve Lisandro Martínez (Fiziksel düello)

Beş gol ve bir asistle oynayan Mikel Oyarzabal, La Roja'nın hücum hattını yönetecek. Orta sahada oynayan Oyarzabal, Cristian Romero ve Lisandro Martínez'den oluşan son derece agresif ve fiziksel bir stoper ikilisiyle karşı karşıya kalacak. Arjantinli ikili hiçbir zaman ikilemden kaçınmaz ve disiplinli kalarak İspanya'nın forvetini sessiz tutma becerileri, İspanya'nın kanat oyuncularının yarı boşluklardan yararlanmasını önlemede hayati önem taşıyacak.

Muhtemel kadrolar

Luis de la Fuente, tamamen formda bir kadrodan seçim yapma imkânına sahip; bu da, savunmada Aymeric Laporte ve Pau Cubarsí'nin liderlik ettiği, yerleşik yapısal ilk 11'in değişmeyeceği anlamına geliyor.

Arjantin'de ise Lionel Scaloni'nin elinde tam kadro bulunuyor. Scaloni'nin en önemli taktiksel kararı forvet hattında yatıyor; burada Julian Álvarez'in, İspanya'nın derin oyun kurmasını bozmak için hayati önem taşıyan yoğun defansif presiyle Lautaro Martínez'in önünde ilk 11'deki yerini koruması bekleniyor.

İspanya'nın Arjantin Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

İspanya - Arjantin Maçı Muhtemel Arjantin İlk 11'i

E. Martinez; Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez

Takım haberleri ve kadrolar

İspanya, bu final maçında Luis de la Fuente yönetiminde sahaya çıkacak. Şu ana kadar herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmedi ve muhtemel ilk 11 kadrosu da henüz açıklanmadı. Maçın başlama saatine yaklaştıkça takım haberlerine yeni bilgiler eklenecektir.

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni de henüz ilk 11'ini açıklamadı. Mevcut bilgilerde herhangi bir sakatlık veya ceza endişesi belirtilmedi. Final maçı yaklaştıkça güncellemeler yapılacaktır.

Form durumu

İspanya, bu Dünya Kupası'nda oynadığı beş maçı da puan kaybetmeden kazandı. En son 14 Temmuz'da yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Eleme turlarının başlarında Belçika'yı 2-1, Portekiz'i 1-0 yendi ve Avusturya'yı da 3-0 mağlup etti. Son beş maçtaki tek deplasman galibiyeti, Uruguay'ı 1-0 mağlup ettiği maçtı. Bu beş maçta İspanya yedi gol atıp bir gol yedi ve bu süreçte birçok kez kalesini gole kapattı.

Arjantin de Dünya Kupası'ndaki beş maçının hepsini kazandı. En son 15 Temmuz'da yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek geri dönüş galibiyeti elde ettiler; Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in maçın son dakikalarında attığı gollerle skoru tersine çevirdiler. Bundan önce İsviçre'yi 3-1 mağlup etmiş, Mısır ve Yeşil Burun Adaları'na karşı ise arka arkaya 3-2'lik galibiyetler almıştı. Scaloni'nin takımı son beş maçında 12 gol atıp 5 gol yedi; bu da onları finale girerken turnuvanın en golcü takımı yapıyor.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut verilerde İspanya ile Arjantin arasındaki en son karşılaşma, 27 Mart 2018'de oynanan ve İspanya'nın 6-1 kazandığı bir hazırlık maçıydı. Bundan önce, Arjantin Eylül 2010'da bir hazırlık maçında İspanya'yı 4-1 mağlup etmiş, İspanya ise Kasım 2009'daki bir hazırlık maçında 2-1 galip gelmişti. İspanya, Ekim 2006'daki bir hazırlık maçında da 2-1 galip gelmişti. Kaydedilen dört karşılaşmada İspanya üç galibiyet alırken, Arjantin bir galibiyet elde etmiştir.

Puan Durumu

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında H Grubu'nu birinci sırada tamamladı. Arjantin ise J Grubu'nu kazanarak eleme turlarına yükseldi.