İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, İspanya, Fas ve Portekiz ortaklığında düzenlenmesi planlanan 2030 Dünya Kupası'nın final maçına hangi ülkenin ev sahipliği yapacağı konusunda Fas ile tırmanan anlaşmazlığa rağmen, ülkesinin turnuvanın organizasyonundan çekilmeyi düşünmediğini vurguladı.

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Louzán, İspanyol “El Chiringuito” programına yaptığı açıklamalarda, İspanya Futbol Federasyonu'nun final maçına ev sahipliği yapma isteğinde kararlı olduğunu söyledi; ülkesinin bu tutumunu Uluslararası Futbol Federasyonu “FIFA”ya fiilen ilettiğini, dünya kupasının kapanış karşılaşmasının İspanya topraklarında düzenlenmesinin, turnuvanın en öne çıkan ve dünya genelinde en çok izlenen maçı olması bakımından önem taşıdığını belirtti.

İspanya Futbol Federasyonu başkanının açıklamaları, İspanyol Halk Partisi lideri Alberto Feijóo'nun, ülkesinin final maçına ev sahipliği hakkını elde edememesi ve bu ayrıcalığın Fas'a verilmesi durumunda 2030 Dünya Kupası'nı düzenleme projesinden çekilebileceğine dair imada bulunmasının ardından ortaya çıkan tartışmanın akabinde geldi.

Bu açıklamalar, iki ülkenin Portekiz'le birlikte ortak düzenleme dosyasında yer almalarına rağmen, turnuvanın en öne çıkan maçlarına ev sahipliği konusundaki rekabeti yeniden gündeme getirdi.

Louzán, Feijóo'nun, İspanya'nın düzenleme projesindeki devamlılığını final maçının kendi topraklarında yapılması zorunluluğuna bağladığı açıklamalarından haberdar olduğunu ifade etti.

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Bu açıklamalar, dünya genelindeki en büyük futbol turnuvasının en öne çıkan olayı olarak ev sahipliğinin taşıdığı uluslararası ve medyatik varlık göz önüne alındığında, kapanış maçının İspanyol spor ve siyaset çevreleri açısından taşıdığı önemi yansıtıyor.

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Buna karşılık, İspanya Futbol Federasyonu başkanı, spor kurumunun tutumunu netleştirmeye ve siyasi açıklamalarla federasyonun resmi yönelimini birbirinden ayırmaya özen göstererek, turnuvanın düzenlenmesinden çekilmenin söz konusu olmadığını vurguladı.

Böylece İspanya, aralarında taraflar arasındaki rekabetin ekseni olan final karşılaşmasının da bulunduğu maçların dağılımı konusundaki anlaşmazlığın sürmesine rağmen, ortak ev sahipliği dosyasındaki katılımında kararlılığını koruyor.

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Final maçına ev sahipliği dosyası, her iki tarafın da 2030 yılı dünya şampiyonunun taç giymesine sahne olacak maça ev sahipliği yapma isteği göz önüne alındığında, İspanya ve Fas'ta özel bir ilgi görüyor.

Bu karşılaşmanın önemi yalnızca sportif değeriyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda medyatik ve kitlesel boyutlarına da uzanıyor; zira dünya genelinde bir takip görmesi, ev sahipliğini düzenleyen ülke için öne çıkan bir kazanç haline getiriyor.

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Uluslararası Futbol Federasyonu «FIFA»nın, turnuvanın düzenlenmesine ilişkin nihai düzenlemeler kapsamında, final maçının stadı ve ev sahibi ülke kimliğini belirlemesi bekleniyor.

Karar çıkana kadar İspanya ile Fas arasındaki rekabet sürerken, Louzán'ın açıklamaları ülkesinin ev sahipliği projesinde devam ettiğini doğruluyor ve kapanış maçıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle çekilmeye yönelik herhangi bir resmi yönelim bulunduğunu yalanlıyor.