İspanya 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Üç yıldır Luis de la Fuente'nin yönetimindeki İspanya, şimdi Kuzey Amerika'da yeni bir uluslararası zafer peşinde.
Beklenebileceği gibi, çok sayıda kişi (FIFA'ya göre) dünyanın en iyi takımını canlı izlemek istiyor, bu nedenle La Roja'nın 2026 Dünya Kupası maçlarında yerinizi ayırtmak istiyorsanız gecikmeyin.
GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.
İspanya'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?
|Tarih
|Maç
|Mekan
|Bilet
|15 Haziran 2026
|İspanya - Yeşil Burun Adaları
|Atlanta Stadyumu, Atlanta
|Bilet
|21 Haziran 2026
|İspanya - Suudi Arabistan
|Atlanta Stadyumu, Atlanta
|Bilet
|26 Haziran 2026
|Uruguay - İspanya
|Estadio Guadalajara, Guadalajara
|Bilet
2026 Dünya Kupası İspanya maç biletleri nasıl alınır?
Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.
İşte bilmeniz gerekenler:
- SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
İspanya 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:
- Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.
- Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
- Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
- Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.
Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:
|Sahne
|Bilet fiyat aralığı
|Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)
|60 - 620
|Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları)
|75 $ - 2.735
|Son 32
|105 $ - 750
|Son 16
|170 $ - 980
|Çeyrek finaller
|275 $ - 1.775
|Yarı finaller
|420 $ - 3.295
|Final
|2.030 $ - 7.875
2026 Dünya Kupası'nda İspanya'dan ne beklemeli?
İspanyol taraftarlar, Avrupa şampiyonu olarak hüküm sürdükleri (2008), kupa dolaplarına Dünya Kupası'nı ekledikleri (2010) ve ardından Avrupa şampiyonluğunu korudukları (2012) o muhteşem dört yıllık dönemi hâlâ sevgiyle anıyor.
İspanya, son yirmi yılda üç kez Avrupa Şampiyonası unvanını kazanarak kendi kıtasında en iyisi olduğunu sürekli olarak kanıtlasa da, küresel sahnede benzer bir hakimiyet kurmakta zorlanıyor.
Şaşırtıcı bir şekilde, İspanya 2010'da Jules Rimet kupasını kazandığından bu yana Dünya Kupası Finalleri'nde sadece üç galibiyet elde etti (ve 16 turunu geçemedi). 2014'te gruplarından çıkamadı ve hem 2018 hem de 2022'de 16 turunda elendi.
Kırmızı ordusu, Kuzey Amerika'da durumu düzeltmeye ve bu süreçte muhteşem bir performans sergilemeye kararlı. İspanya, Mart 2024'te Londra'da oynanan bir hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 yenildikten sonra mağlubiyet yüzü görmeden Dünya Kupası'na gidiyor. Bu, 26 maçlık olağanüstü bir yenilmezlik serisi.
İspanya'nın 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?
Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren İspanya maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisini yaşayabilirsiniz.
Paketler şu şekilde sunulmaktadır:
Tek Maç
- Grup Aşaması: Ev sahibi ülkeler dışındaki herhangi bir takımın 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)
- Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç
- Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
- Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
Mekan Serisi
- Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.
- Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir
- Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir
- Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu
- Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
Takımımı Takip Et
- Yerinden bağımsız olarak, grup aşamasının her maçında takımınızı sahada izleyin.
- 3 grup aşaması maçı ve 1 son 32 turu maçı
- Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir
- "Takımımı Takip Et" özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için kullanılamamaktadır
- Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu
- Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.
2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.
Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:
- Kanada: Toronto ve Vancouver
- Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
- Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle
2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileri?
2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:
|Ülke
|Stadyum (Şehir)
|Kapasite
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|Meksika
|Estadio Banorte (Meksiko)
|48.821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Amerika Birleşik Devletleri
|Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadyumu (Boston)
|63.815
|AT&T Stadyumu (Dallas)
|70.122
|NRG Stadyumu, Houston
|68.311
|Arrowhead Stadyumu (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadyumu (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadyumu, Miami
|64.091
|MetLife Stadyumu, New York
|78.576
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|65.827
|Levi's Stadyumu, San Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123