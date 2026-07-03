Üç yıldır Luis de la Fuente’nin yönetimindeki İspanya, şimdi Kuzey Amerika’da yeni bir uluslararası zafer peşinde.

Beklenebileceği gibi, çok sayıda kişi (FIFA'ya göre) dünyanın en iyi takımını canlı izlemek istiyor; bu nedenle, La Roja'nın 2026 Dünya Kupası maçlarında yerinizi ayırtmak istiyorsanız acele edin.

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

İspanya 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turların aksine, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turların aksine, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İspanya’nın FIFA 2026 Dünya Kupası Finali’ne Giden Yolu

1. 32'li Tur: Avusturya ile

Tarih: 2 Temmuz 2026 Perşembe

Yer: SoFi Stadyumu (Los Angeles/Inglewood, Kaliforniya)

H Grubu'nu birinci sırada tamamlayarak ev sahibi olarak turnuvaya katılan İspanya, J Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak tur atlayan Avusturya ile karşılaşacak.

2. Son 16 Turu (Olası): Hırvatistan veya Portekiz

Tarih: 6 Temmuz 2026 Pazartesi Yer: AT&T Stadyumu (Dallas/Arlington, Teksas) İspanya turu geçerse, 83. maçın (Portekiz - Hırvatistan) galibi ile karşılaşacak. Bu durum, Portekiz ile potansiyel bir İber Derbisi ya da Hırvatistan ile son Avrupa Şampiyonası'ndaki karşılaşmaların rövanşını getirebilir.

3. Çeyrek finaller (Olası): Belçika, Senegal, Kolombiya veya Gana ile

Tarih: 10 Temmuz 2026 Cuma

Yer: SoFi Stadyumu (Los Angeles/Inglewood, Kaliforniya)

İspanya, çeyrek finaller için Los Angeles’a geri dönecektir. Rakibi, 16. turda karşı karşıya gelecek olan Belçika-Senegal (Maç 82) ve Kolombiya-Gana (Maç 88) maçlarının galibi olan dört takımdan birinden çıkacaktır.

4. Yarı finaller (Olası)

Tarih: 14 Temmuz 2026 Salı

Yer: AT&T Stadyumu (Dallas/Arlington, Teksas)

Son dört takım arasına giren İspanya, yarı finalde büyük bir karşılaşmaya çıkacak ve turnuvanın favorileri arasında yer alan Fransa ya da turnuva tablosunun orta-üst kısmında yer alan ve yükselişte olan Brezilya gibi yüksek kaliteli takımlarla karşılaşma ihtimali var.

5. Dünya Kupası Finali (Olası)

Tarih: 19 Temmuz 2026 Pazar Yer: MetLife Stadyumu (East Rutherford, New Jersey) İspanya, turnuva tablosundaki kendi grubunu başarıyla geçerse, New Jersey’de en büyük final maçı onu bekliyor olacak. Turnuva tablosunun yapısına göre, karşı tarafta yer alan ağır toplar – örneğin şu anda FIFA sıralamasında 1. sırada yer alan Arjantin – dünya şampiyonluğu yolundaki son engel olarak öngörülüyor.

İspanya 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt tribün katında yer alır.

En pahalı olanı, alt tribün katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ Son 32 Turu 105 $ - 750 Son 16 Turu 170 $ - 980 $ Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı final 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda İspanya'dan ne beklemeli?

İspanyol taraftarlar, Avrupa şampiyonu olarak hüküm sürdükleri (2008), kupa dolaplarına Dünya Kupası'nı ekledikleri (2010) ve ardından Avrupa şampiyonluğunu korudukları (2012) o muhteşem dört yıllık dönemi hâlâ sevgiyle anıyor.

İspanya, son yirmi yılda üç kez Avrupa Şampiyonası unvanını kazanarak kendi kıtasında en iyinin en iyisi olduğunu sürekli kanıtlasa da, dünya sahnesinde benzer bir hakimiyet kurmakta zorlanıyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, İspanya 2010’da Jules Rimet Kupası’nı kazandığından bu yana Dünya Kupası Finalleri’nde sadece üç galibiyet elde etti (ve Son 16 turunu geçemedi). 2014’te grup aşamasını geçemedi; 2018 ve 2022’de ise her iki turnuvada da Son 16 turunda elendi.

Kırmızı Ordu, Kuzey Amerika’da bu durumu düzeltmeye ve bu süreçte muhteşem bir performans sergilemeye kararlı. İspanya, Mart 2024’te Londra’da Kolombiya ile oynadığı hazırlık maçında 1-0 yenilgiden bu yana mağlubiyet yüzü görmemiş ve Dünya Kupası’na mükemmel bir formda gidiyor. Bu, 26 maçlık olağanüstü bir yenilmezlik serisi anlamına geliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: