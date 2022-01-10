Slaven Bilic'ten açık kapı: “Gerçekçi olalım, Fenerbahçe gibi bir kulübü reddedemem”

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik arayışlarını da sürdürüyor.

Joachim Löw ile berabere gündeme gelen isimlerin başında Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic de yer alıyor.

Bilic ne söyledi?

Son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştıran Bilic, Hırvatistan basınına Fenerbahçe iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gerçekçi olalım; Fenerbahçe gibi bir kulübü reddedemem. Fenerbahçe gibi bir kulüpten size her gün teklif gelmez. Çünkü, İstanbul kulüpleri gerçek anlamda 'dev'dir. Reddemeyeceğim bir teklif gelmezse ve şu anda kabul etmezsem yaza kadar Hırvatistan'dayım diyebilirim."

Yaz döneminde de Fenerbahçe adına gündeme gelen Hırvat teknik direktör, ilgiyi doğruladı.

"Çin'deki 6. ayımda Fenerbahçe'yle her konuda anlaşmaya varmıştım. O dönemde Çin'de futbol oynanıp oynanmayacağı dahi kesin değildi. Başkan, kalmam için ısrar etti"

Bilic'in kariyeri

2013-2015 yılları arasında Süper Lig’de Beşiktaş’ı çalıştıran Bilic, ardından İngiltere’nin West Ham takımını yönetti. Bilic idaresindeki ilk sezonda çok iyi performans sergileyen West Ham, sezonu 7. bitirdi.

West Ham’dan ayrıldıktan sonra bir sezon Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımını çalıştıran Bilic, 2019’da Ada’ya geri döndü. Championship’teyken devraldığı West Bromwich Albion’ı ilk sezonunda Premier Lig’e taşımayı başardı.

Aralık 2020’de West Bromwich’ten ayrılan Bilic, 2021 Ocak ayında Çin Süper Ligi’nde mücadele den Beijing Guoan’ın başına geçti.

Çin'deki futbol krizinin ardından 2022'nin başında 1 sene sona görevinden ayrıldı.

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