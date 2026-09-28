İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Manchester City'nin Premier Lig'in mali kurallarını devasa boyutta ihlal etmesine ilişkin sessizliğini bozdu.

Cuma günü, Manchester City'nin iddia edilen 115 ihlalin biri hariç tamamından suçlu bulunduğu ortaya çıktı.

Kulübün ihlalleri arasında, eski teknik direktör Mancini'nin 2009-10 ve 2012-13 yılları arasındaki maaşının doğru şekilde beyan edilmemesi de yer alıyor.

Kulüpte soruşturma açılmasına yol açan sızdırılmış e-postalarda, Manchester City'nin İtalyan teknik direktöre iki ayrı maaş ödediği iddia edildi: City takımını yönetmesi karşılığında yılda 1,45 milyon sterlin ve El Cezire kulübüne dört günlük danışmanlık hizmeti karşılığında yılda ilave 1,75 milyon sterlin.

El Cezire de tabii ki Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur bin Zayid'in portföyünün bir parçası.

Eski kulübüne ağır yaptırımlar uygulanma tehdidine rağmen, İtalyan teknik direktör Mancini endişeli değil.

Mancini, "The Sun" gazetesine göre şunları söyledi: "Manchester City'nin suçlu bulunduğunu düşünmüyorum, aksine, bu beni endişelendiren bir mesele değil, ama yeni bir şey de değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Manchester City suçlu değil, çifte sözleşme benim sorunum değil, eğer ortada bir sorun varsa bu onların sorunu."

Manchester City, Premier Lig'in Şubat 2023'te kendisine bu suçlamaları yöneltmesinden bu yana masum olduğunda ısrar ediyor.

Kulübün, kendisine uygulanacak ve ağır olması beklenen her türlü yaptırımı temyize götürmesi bekleniyor.