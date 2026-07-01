Ismaïla Sar, Dünya Kupası tarihindeki en golcü Afrikalı oyuncular arasında ikinci sırada yer aldı

Ismaïla Sarr, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda bu akşam Çarşamba günü Belçika ile oynanan maçın 51. dakikasında Senegal milli takımının ikinci golünü atarak Afrika futbol tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Sar, Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 5'e yükselterek, Kamerunlu efsane Roger Milla ile birlikte, 6 golle listenin başında yer alan Ganalı Asamoah Gyan'ın ardından, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan Afrikalı oyuncular listesinde ikinci sırayı paylaştı.

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Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, Senegal, 2010 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Gana'nın ABD'ye karşı 2-1 kazandığı maçtan bu yana, Dünya Kupası eleme turlarında tek bir maçta iki gol atan ilk Afrika milli takımı oldu.

Belçika karşısında uzatmalara giden Senegali milli takımı, Dünya Kupası eleme turlarındaki 4 maçından 3'ünde uzatmalara çıkmış oldu.



