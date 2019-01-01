İsmail Ünal Beşiktaş başkanlığına adaylığını koyuyor

Yeni başkanını seçmeye hazırlanan Beşiktaş'ta, eski belediye başkanı ve Beşiktaş Genel Sekreteri İsmail Ünal adaylığını koymaya hazır.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurula sayılı günler kaldı. Yeni başkanını seçecek olan siyah beyazlılarda sürpriz başkan adayları da çıkmaya başladı.

Fanatik Gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Beşiktaş eski belediye başkanı ve Beşiktaş eski genel sekreteri İsmail Ünal, adaylığını koyuyor.

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İsmail Ünal'ın başkan adaylığı için gerekli olan en az 250 üyenin öneri imzalarının toplandığı ve başkan adayı olma yolunun açıldığı oraya çıktı. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk tarafından, İsmail Ünal'a gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

Sayın İsmail Ünal, 13/20 Ekim 2019 tarihinde yapılacak olan, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adaylığınız için gerekli olan en az 250 üyenin öneri imzaları tamamlanmış olup, mevcut 300 imza ile yeterli sayıya ulaşılmıştır. Başkan adaylığı başvurunuz için müracaat edebilirsiniz.

4 Ekim tarihinde kendisine yapılan bu bilgilendirme sonrasında İsmail Ünal'ın en kısa başkanlığa adaylığını açıklaması bekleniyor. Bu süre zarfında Ünal, ekibini toplamaya çalışacak.