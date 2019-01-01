İsmail Kartal'dan Aykut Kocaman'a destek

Konyaspor'u 3-1'lik skorla geçerek rahat bir nefes alan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, Aykut Kocaman'a destek oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında İttifak Holding 'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyeti hak ettiklerini ve bunda taraftarın payının büyük olduğunu söyledi.

İyi başlayıp iyi mücadele ettiklerine işaret eden Kartal, "Oyundan kopmayarak, topu bilerek Konyaspor'a vererek Sasse'yi doğru zamanda oyuna alarak maçı bitirmek istiyorduk. Her şey istediğimiz gibi oldu. İki pozisyonumuzda top direkten döndü. Rakibimize pozisyon vermedik. Bize inanan muhteşem destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu üç puan camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Maçlarda kendisini iyi hazırlayan oyunculara forma verdiklerine vurgulayan Kartal, "Kaleci Zefer Görgen'in maçından kredisi var. Futbol hayatının geleceğine yön veren maçı oynadı. Maçın kahramanıydı. Orhan Ovacıklı son haftalarda formayı hak etti. Kim hak ediyorsa onlara görev veriyoruz. Sasse ile ilk 11 başlayacaktık ama taktik gereği sonradan doğru zamanda oyuna aldık. Herkes çalışıp formayı kendisi alacak" şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını da aktaran Kartal, "Aykut hocanın durumunda ben de oldum. Teknik adamlar 'de bıçak sırtındayız. Bilgisine, becerisine, insanlığına her türlü kefil olduğum arkadaşım. Kendisine başarılar diliyorum. Aykut ile büyük işler yaptık. Kendisi ile UEFA yarı finali oynadık. Aykut hoca ile 103 golle Cumhuriyet tarihinin şampiyonluğunu yaşadık. Aykut hoca ile çok büyük kupalar elde ettik" ifadelerini kullandı.