İsmail Kartal: Sistemde inatçılığımız yok

Son haftaların formda takımı Konyaspor'da İsmail Kartal, devre arasına mutlu girmek istediklerini söyledi.

İttifak Holding Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon başından beri çok fazla sakatlık ve hastalık yaşadıklarını belirtti.

Tüm dünyada etkili olan salgın yüzünden futbol dünyasının da çok zor günler geçirdiğini ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Bu zor şartlar altında bütün kulüpler, teknik adamlar, futbolcular ve personel zorlu bir mücadele veriyoruz. Bütün bunların yanında biz ayrıca sakatlık şansızlıkları da yaşıyoruz. Bütün bunlara rağmen takım olarak iyi çalışan ve birbirine saygı duyan bir ekibiz. Sakatlık ve hastalıklardan dolayı son dönemlerde yapmış olduğumuz sistem değişiklikleri, rakibe göre yaptığımız hamlelerimiz karşılık buldu. Benim felsefem futbolu çirkinleştirmeyen, futbolu hücumsal anlamda oynamaya çalışan bir takım yaratmak. Hücum futbolunu iyi uyguladığımızı düşünüyorum."

Daha fazla takım

Kartal, bir oyuncunun maç boyunca uzun koşmasından ziyade topun oyuncuda kalmasını önemsediğini vurgulayarak, "Sistemden sisteme geçebiliyoruz. Sistem konusunda inatçılığımız yok. Bunu da iyi aktardığımızı düşünüyorum. Oyuncularımız da buna iyi bir cevap verdi. Kazanmasını bildik. İlk yarıda 10 maçımız daha var. İyi futbolumuzu sürdürmek ve üstüne koyarak ilk devreyi iyi tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Konyaspor'a geldikten sonra takımın çehresini, vizyonunu değiştirmeyi düşündüklerini aktaran Kartal, bir plan çerçevesinde Konyaspor'da bazı sistem değişikliklerini uyguladıklarını ve bunu da oyuncuların çok çabuk benimsediğini söyledi.

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Kaleci Sehic: "Sezonu iyi bir noktada tamamlayacağız"

Kaleci İbrahim Sehic ise Konyaspor'un bu sezon şimdiye kadar çok iyi performans sergilediğini kaydetti.

Takımın her gün daha da güçlendiğini vurgulayan Sehic, "Bunu da skora yansıtmayı başardık. Ümit ediyorum ve öngörüyorum ki önümüzdeki maçlarda da başarımızı sürdürüp, sezonu iyi bir noktada tamamlayacağız." dedi.

Sehic, bu hafta sonu oynayacakları MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek Ankara'dan galibiyetle dönmek istediklerini sözlerine ekledi.