İsmail Kartal Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip yerli teknik direktörü oldu

Uğur Aktan
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Sarı-lacivertli takımdaki ikinci dönemini yaşayan deneyimli çalıştırıcı takımını ikinci sıraya taşırken, büyük bir başarıya imza attı.

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başına geçen ve sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak ikinci dönemini yaşayan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında en az 15 maça çıkan yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasına ulaşan isim oldu.

Kartal'ın bu başarısı teknik direktör olarak önümüzdeki sezon da göreve devam edip etmemesi yönündeki soru işaretlerini de beraberinde getirdi. 

Editörün Seçtikleri

Teknik Direktör

Maç

Puan ortalaması

İsmail Kartal

46

2.20

Mustafa Denizli

51

2.16

Aykut Kocaman

142

2.08

Erol Bulut

30

1.97

Turhan Sofuoğlu

19

1.89

Necdet Erdem

44

1.89

Ersun Yanal

77

1.88

Necdet Niş

31

1.81

Sabri Kiraz

29

1.79

Ziya Şengül

21

1.76

Opta'nın aktardığı bilgiye göre uzun yıllar sağ bek pozisyonunda görev yaptığı Fenerbahçe'de birinci adam olarak 46 maça çıkan Kartal, bu maçlarda 30 galibiyet, 11 beraberlik ve beş yenilgi yaşadı.

101 puan toplayan ve maç başına 2.20 puan ortalaması yakalayan Kartal böylece Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip yerli hocası oldu.

İkinci sırada Mustafa Denizli var

İsmail Kartal'ın en yakın takipçisi 51 maçta 2.16 puan ortalaması toplayan ve 2000-2001 sezonunda camianın dört yıllık şampiyonluk hasretini dindiren Mustafa Denizli oldu.

Fenerbahçe'nin başında en fazla maça çıkan yerli teknik direktör unvanını elinde bulunduran Aykut Kocaman 142 maç sonunda 2.08 ortalamayla üçüncü sırada yer aldı. 

Fenerbahçe'ye son şampiyonluğu yaşatan isim olan Ersun Yanal 77 maça çıktığı sarı-lacivertli takımla 1.88'lik puan ortalaması yakaladı.

Listenin dördüncü sırasında geçen sezon göreve gelen ancak sezonu tamamlayamayan Erol Bulut yer alırken, Kartal gibi sezon ortasında göreve gelen ve tüm derbileri kazanan Turhan Sofuoğlu ise beşinci oldu.

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