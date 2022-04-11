İsmail Kartal Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip yerli teknik direktörü oldu

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başına geçen ve sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak ikinci dönemini yaşayan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında en az 15 maça çıkan yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasına ulaşan isim oldu.

Kartal'ın bu başarısı teknik direktör olarak önümüzdeki sezon da göreve devam edip etmemesi yönündeki soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Teknik Direktör Maç Puan ortalaması İsmail Kartal 46 2.20 Mustafa Denizli 51 2.16 Aykut Kocaman 142 2.08 Erol Bulut 30 1.97 Turhan Sofuoğlu 19 1.89 Necdet Erdem 44 1.89 Ersun Yanal 77 1.88 Necdet Niş 31 1.81 Sabri Kiraz 29 1.79 Ziya Şengül 21 1.76

Opta'nın aktardığı bilgiye göre uzun yıllar sağ bek pozisyonunda görev yaptığı Fenerbahçe'de birinci adam olarak 46 maça çıkan Kartal, bu maçlarda 30 galibiyet, 11 beraberlik ve beş yenilgi yaşadı.

101 puan toplayan ve maç başına 2.20 puan ortalaması yakalayan Kartal böylece Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip yerli hocası oldu.

İkinci sırada Mustafa Denizli var

İsmail Kartal'ın en yakın takipçisi 51 maçta 2.16 puan ortalaması toplayan ve 2000-2001 sezonunda camianın dört yıllık şampiyonluk hasretini dindiren Mustafa Denizli oldu.

Fenerbahçe'nin başında en fazla maça çıkan yerli teknik direktör unvanını elinde bulunduran Aykut Kocaman 142 maç sonunda 2.08 ortalamayla üçüncü sırada yer aldı.

2.19 - Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'yi en az 15 maçta çalıştıran yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasının sahibi İsmail Kartal (46 maç, 101 puan). Reçete. pic.twitter.com/3VC7TU1JVq — OptaCan (@OptaCan) April 10, 2022

Fenerbahçe'ye son şampiyonluğu yaşatan isim olan Ersun Yanal 77 maça çıktığı sarı-lacivertli takımla 1.88'lik puan ortalaması yakaladı.

Listenin dördüncü sırasında geçen sezon göreve gelen ancak sezonu tamamlayamayan Erol Bulut yer alırken, Kartal gibi sezon ortasında göreve gelen ve tüm derbileri kazanan Turhan Sofuoğlu ise beşinci oldu.

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