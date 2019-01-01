İsmail Kartal: Çok pozisyon vermeden, şanssız gollerle kaybettik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'a karşı hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

, Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadeleyi değerlendirdi.

"Kendi kalemize bir gol attık ve geri düştük," diyen Kartal, "Ardından tartışmaya açık bir penaltı kararıyla ikinci golü yedik. Çok pozisyon vermeden şanssız gollerle kaybettik" ifadelerini kullandı.

Kaleci Gökhan Akkan'ın geçirdiği sakatlık hakkında da konuşan Kartal, "Gökhan arka adalesinde ağrıları olduğunu, devam etse daha kötü olabileceğini söyledi. Tarık da oyuna girdi ve Gökhan'ı aratmadı" yorumunu yaptı.

