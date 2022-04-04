İsmail Kartal: "2014-2015 sezonunun gerçek şampiyonu Fenerbahçe'dir"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde yaşanan kulüp otobüsüne saldırının yıl dönümünde o dönem yaşananları anlattı.
FB TV'ye konuşan Kartal yapılan saldırının sezonun geri kalan bölümüne odaklanmalarının önüne geçtiğini ve şampiyonluk yarışında belirleyici olduğunu söyledi.
Ne söylendi?
Takımının Rizespor deplasmanında 5-1'lik galibiyetle ayrılmasının ardından İstanbul'a dönüş yolunda Trabzon'da gerçekleştirilen kurşunlanma vakasının takımda travmaya neden olduğunu belirten Kartal, yaşadıklarını hiçbir zaman unutmayacağını söyledi:
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"Bu sürecin oyuncular üzerinde psikolojik travmasını atlatmak kolay olmadı. Sezon içerisinde oyuncu arkadaşlarımızla etkinlikler düzenledik.
"3 Temmuz sürecinde kulübümüzün ne yaşadığı ortada, kurşunlanma sürecinde de bu devam etti. 3 Temmuz'un uzantısı devam ederken o sezon ben ve oyuncularım çok ağır eleştiriler aldı. Kurşunlanma hadisesinden sonra arayanlar oldu, aramasını beklediğimiz fakat aramayanlar da oldu"
"O sezon şampiyon olsaydık üst üste bu takım 2-3 sene daha şampiyon olurdu. O sezon şampiyon olsaydık ben de Fenerbahçe'de devam ederdim. İnsanlar diyor 'Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti' O senenin gerçek şampiyonu Fenerbahçe'dir. O sezon bize suikast girişiminde bulundular.
"Aziz Başkan beni tersaneye çağırdı, 'Sen çok güzel futbol oynatıyorsun, takım şampiyon olursa sözleşme uzatalım' dedi. Büyük bir zarara uğratıldık. Bence geriye dönüp o sezonlarda Fenerbahçe'ye yaptırılanların maddi ve manevi karşılığı olmalı.
"Henüz bununla ilgili bir adım atılmadı ama umarım atılır"
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