Faslı kökenli uluslararası hakem İsmail el-Fetih, 2026 Dünya Kupası maçlarında hakemlik yapmasının hakemlik kariyerinin zirvesini temsil ettiğini belirterek bu başarıdan duyduğu büyük gururu dile getirdi.

Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin arasındaki tarihi karşılaşma da dahil olmak üzere dört maç yöneten El-Fetih, Suudi Arabistan'ın "er-Riyadiyye" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Bu ölçekte bir maçı yönetmekle görevlendirilmem, tarif edilemeyecek büyük bir onurdu. Büyük bir gurur duyuyorum ve bu aşamaya gelmemde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."

Fas.. Şaşırtmayan yükselen bir güç

El-Fetih, Fas Milli Takımı'nın gösterdiği çıkışa değinerek Fas'ın ortaya koyduğu performansın artık bir sürpriz olmadığını, aksine uzun soluklu kurumsal bir çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı ve şunları belirtti: "Fas'ın elde ettiği sonuçlar, on yılı aşkın süre önce altyapının geliştirilmesi ve yeteneklerin keşfedilmesiyle başlayan net bir vizyonun meyvesidir. Fas'ın 2030 Dünya Kupası'nda güçlü rakiplerden biri olacağına ve hatta bundan da öteye gidebileceğine tamamen inanıyorum."

Suudi Arabistan'ın gelişimi.. ve eksikleri

El-Fetih, Suudi Ligi'nde daha önce maç yönetmiş olma deneyimine dayanarak Suudi futbolundaki ilerlemeyi övdü ve şöyle konuştu: "Suudi Federasyonu içinde ciddi çabalar var ve lig çok daha güçlü hale geldi. Ancak dünya çapında gerçek bir rekabet, yetenek havuzunu genişletmeyi ve yaş kategorilerine daha fazla odaklanmayı gerektiriyor. Bu gerçekleşirse, doğrudan milli takımın performansına olumlu yansıyacaktır."

Hakemlik.. tartışma ile gelişim arasında

El-Fetih, teknolojiler ne kadar ilerlerse ilerlesin hakemliğin her zaman tartışmaya açık kalacağını kabul ederek şunları söyledi: "Hakem, kaleci gibidir; maç boyunca olağanüstü bir performans sergileyebilir, ancak tek bir hata her şeyin önüne geçebilir. 2026 Dünya Kupası'nda hakemlik genel olarak iyiydi ve insan kararlarına dayanan bir oyunda bazı tartışmalı durumların olması doğaldır."

Arap hakemlere bir mesaj

El-Fetih, Arap hakemlere motive edici bir mesaj vererek şunları söyledi: "Hiçbir şey imkansız değildir. Özgüven; profesyonellik, disiplin ve iyi bir hazırlıktan gelir. Kondisyon ve hazırlık açısından en iyisi olursanız, fırsatlar mutlaka size gelecektir."

El-Fetih, turnuva boyunca kendisine en çok keyif veren milli takımı seçerek röportajı sonlandırdı ve şöyle dedi: "Ben hakem olmadan önce bir taraftarım. İzlemekten en çok keyif aldığım takım Yeşil Burun Adaları Milli Takımı oldu. Cesur ve kahramanca oynadılar, hücum ettiler ve keyif verdiler. İşte futbolun gerçek özü budur."