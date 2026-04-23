PSV, bu sezonun son düzlüğüne girmiş durumda ve Perşembe akşamı PEC Zwolle ile karşılaşacak. Peter Bosz, Philips Stadyumu'nda oynanacak maç için takımının kadrosunu açıkladı.

Bosz, Çarşamba günü Zwolle'nin ziyaretinden önce düzenlenen PSV basın toplantısında, Nick Olij'in Perşembe günü Vriendenloterij Eredvisie'de ilk kez forma giyeceğini açıkladı. Böylece Matej Kovar, sezonun son aşamasında bir kez dinlenecek.

Bosz, savunmasında değişiklik yapmaya gerek görmüyor. Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski ve Mauro Júnior, sağdan sola doğru PSV'nin kendi sahasındaki savunmasını oluşturuyor.

Joey Veerman, geçtiğimiz Sparta Rotterdam maçında kadroda yer almamıştı ancak PEC karşısında orta sahaya geri dönecek. Ismael Saibari kadroda yer almayacak ve yerine Joël van den Berg oynayacak. Guus Til, Eredivisie'nin orta sıralarında yer alan rakibe karşı Eindhoven'ın orta sahasını tamamlayacak.

Esmir Bajraktarevic, şampiyonun hücum hattının sağ kanadında Bosz'dan bir şans daha alıyor. Ricardo Pepi hücumun lideri ve Couhaib Driouech, yedek kulübesinde oturan Ivan Perisic'in yerine Philips Stadyumu'nda sol kanattan tehlike yaratmakla görevli.

PSV kadrosu: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Jr.; Veerman, Van den Berg, Til; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.

