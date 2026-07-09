Ismael Saibari, Fransa maçında oynayacak mı, oynamayacak mı? Fas milli takım teknik direktörü konuyu netleştirdi

Fas, Perşembe akşamı Fransa karşısında Ismael Saibari’den yoksun sahaya çıkacak. Dünya Kupası çeyrek finali, bu turnuvanın ardından Bayern Münih’e transfer olacak PSV’li orta saha oyuncusu için henüz erken geliyor.

25 yaşındaki Saibari, Kanada ile oynanan sekizinci final maçının (0-3 galibiyet) ilk yarısında uyluk kasından sakatlandı.

Yapılan incelemeler sonucunda, Saibari’nin Dünya Kupası’nın geri kalanında sahaya çıkma ihtimalinin olduğu ortaya çıktı, ancak Fransa maçı onun için henüz çok erken.

Milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi, turnuvaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında bu bilgiyi paylaştı. Saibari, takım arkadaşlarının Fransa’yı yenmesini ummak zorunda kalacak.

Saibari’nin yokluğu Fas için büyük bir darbe. Forvet olarak oynayan orta saha oyuncusu, bu Dünya Kupası’nda şimdiden üç gol attı ve Hollanda milli takımıyla oynanan penaltı atışlarında galibiyet golünü de kaydetti.

Bu nedenle Ouahbi, mecburen bir değişiklik yapmak zorunda kalacak. Soufiane Rahimi, Fransa maçında Saibari'nin yerine geçmesi en olası isim.

Al-Ain’de forma giyen 30 yaşındaki forvet, Kanada maçında da Saibari’nin yerine ilk 11’de yer almış ve uzatma dakikalarının sonlarında skoru 0-3’e getiren golü atmıştı.