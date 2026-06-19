Ismaël Koné’nin korkunç sakatlığı, Kanadalıların kutlama gecesine büyük bir gölge düşürdü; Jonathan David ise hat-trick yaptı

Kanada, Perşembe gecesinden Cuma sabahına uzanan saatlerde Dünya Kupası B Grubu’nda iyi bir performans sergiledi. Kendi sahasında Katar’ı 6-0’lık skorla kolayca mağlup etti. Gecenin en büyük gölgesi ise ikinci yarıda Ismaël Koné’nin yaşadığı korkunç sakatlıktı.

Maçın başlangıcından itibaren Kanadalılar üstünlüğü ele geçirdi. Katar neredeyse hiçbir varlık gösteremedi ve hemen geriye itildi, bu da ilk golün erken gelmesine neden oldu. İlk maçta olduğu gibi, eski Feyenoordlu Cyle Larin yine başrolü üstlendi. Alistair Johnston’ın güzel bir hareketi ve ortasının ardından Jonathan David’in şutu kaleci tarafından kurtarıldı, ancak Larin hemen oraya atlayarak seken topu ağlara gönderdi: 16. dakikada skor 1-0 oldu.

Kanada ardından baskısını sürdürdü. 29. dakikada David, defansa çarpan bir şutu ustaca vole ile tamamlayarak kaleciyi ikinci kez geçip skoru artırdı. Bir dakikadan biraz fazla bir süre sonra Katar için durum daha da kötüleşti: Homam Al-Amin, Tajon Buchanan’ı yere düşürdüğü için kırmızı kart gördü. VAR'ın müdahalesinin ardından kırmızı kart gösterildi, ancak penaltı verilmedi; faulün ceza sahasının hemen dışında işlendiği ortaya çıktı.

İlk yarı bitmeden hemen önce Kanada, maçı kesin olarak kopardı. Katarlı kaleci, Larin’in kafa vuruşunu tutamadı ve David, seken topu ağlara gönderdi: 3-0. Kanada, devreye rahat bir farkla girdi.

Kanada her şey yolunda giderken, ikinci yarı başladıktan sekiz dakika sonra talihsizlik yaşandı. Assim Omer Madibo ile girdiği mücadelede Koné bacağından kırık geçirdi. Oyuncular hemen yanına koştu ve etrafını sardı. Maç yönetimi sonunda olayın tekrarını göstermedi. Görünürde çok üzgün olan Madibo, kırmızı kartla sahadan atıldı.

Maç birkaç dakika sonra devam etti ve Kanada, sayısal üstünlüğünden en iyi şekilde yararlanmayı başardı. 64. dakikada Kanada, Nathan Saliba’nın serbest vuruşuyla skoru 4-0’a taşıdı. Saliba, sakatlanan takım arkadaşını onurlandırmak için onun formasını havaya kaldırdı.

Beşinci gol ise bir kendi kalesine atılan gol oldu: 75. dakikada Mohammed Al-Mannai, Jacob Schaffelburg’un vuruşunu talihsiz bir şekilde kendi kalecisinin arkasına yönlendirdi: 5-0. Maçın son dakikalarında David, galibiyete son noktayı koydu. Bir takım arkadaşının savurduğu şutu ustaca kontrol altına aldı ve soğukkanlılıkla golü attı: 6-0. Süperstar için hak ettiği bir hat-trick oldu.

Bu ezici galibiyetle Kanada, B Grubu’nda liderliğe yükseldi ve bir sonraki tura adını yazdırmaya çok yaklaştı.