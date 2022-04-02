Ağustos ayında, Paris Saint-Germain antrenmanındaki tüm kameralar şaşırtıcı bir şekilde bir adama çevrilmişti: Lionel Messi.

Yedi kez Ballon d'Or kazanan Arjantinli yıldız, kulüp kariyerinde ilk kez Barcelona'nın rengi dışında bir takımın formasını giyiyordu ve en ufak bir hareket veya beceri parçası bile kaçırılmayacaktı.

Ve bu, PSG'deki ilk maçından önce Fransız medyasında neredeyse kesintisiz Messi haberleri yapılacağı anlamına gelse de, Arjantinli yıldız ile ona idol diyen birçok gençten birinin filme alınması için dokunaklı bir an yaşanmasına da neden oldu.

Menajeri Mauricio Pochettino tarafından cesaretlendirilen, açıkça gergin olan Ismael Gharbi, efsanevi figürün elini sıkmak ve antrenman başlamadan önce birkaç kelime söylemek için Messi'ye yaklaştı.

Süper yıldızların varlığını kabullenmek, A takımda yer almayı hedefleyen her PSG gencinin başa çıkmayı öğrenmesi gereken bir şeydi.

Gharbi'nin Messi, Neymar ve Kylian Mbappe ile soyunma odasını paylaşmaya başlayacağına dair işaretler var. İşin geri kalanı, onun elinde olacak.

Pochettino tarafından "çatlak" olarak tanımlanan - Fransızca'da yadsınamaz bir genç yetenek için kullanılan terim - 17 yaşındaki Gharbi, ligin büyük bir bölümünde A Takım’da kaldı.

Sadece genç takım maçlarını oynamak için ayrıldı, ancak hafta içi günlerini tecrübeli takım arkadaşlarıyla geçirdi.

Sezonun ilk yarısında Pochettino ile para harcamaktan çekinmeyen kulüpte, 19 yaş altı kadrosunda oynayan Edouard Michut ve Xavi Simons gibi diğer yüksek beklentili gençler de takıma katıldı.

Sezon öncesi, oyun kurucu orta saha oyuncusu için yazın en önemli anı, Achraf Hakimi'den gelen topu Le Mans’ın ağlarına bırakan Gharbi'nin damgasını vurduğu zamandı.

Trophee des Champions’ta, Lille'e karşı oynadığı ilk maçta ödüllendirildi ve yılın başında Coupe de France'da iki kez daha forma giydi.

Ancak Simons ve Michut, 2022'de Pochettino'nun maç günü kadrolarının müdavimleri haline gelirken, Gharbi kendini dışarıdan bakarken buldu ve geleceği hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Gharbi'nin sözleşmesi, 2022 yılının haziran ayında sona erecek ve gencin önceliği, Parc des Princes'te kalmak olsa da Ligue 1 devinde daha fazla oynamak için garanti istiyor.

Mbappe'nin ayrılma durumunda bile, Gharbi henüz düzenli forma giymeyi talep edemeyeceğinin farkında, ancak birinci takım rotasyonunun bir parçası haline gelmek için istekli görünüyor.

Durum böyle olmayacaksa, GOAL'ün Liverpool ve Chelsea’nin oyuncuyu istediğini aktarabiliriz.

PSG, akademisinden yetişen bir dizi oyuncusunun başka yerlerde başarıya ulaştığını zaten gördü.

Kingsley Coman 2019'da Şampiyonlar Ligi finalinde çocukluk takımına karşı galibiyet golünü unutulmaz bir şekilde atarken, Christopher Nkunku daha geçen hafta RB Leipzig'de Avrupa'nın en güçlü hücum oyuncularından birisi haline geldi.

Ama Gharbi, benzer bir yola girmek için gerekenlere sahip mi? Ve gezegendeki en yetenekli hücum gruplarından birinin parçası olması gerektiğini düşünmekte haklı mı?

PSG'nin U15 takımındayken Gharbi’nin hocası olan Crystal Palace koçu Said Aigoun, RMC'ye “Güçlü bir kişiliğe sahip bir çocuk” dedi.

"Karakterin bu gücü, sahada bulunabilir. O bir lider. Zorlukları sever."

Futbolcu özellikleri açısından Gharbi, eski teknik direktörlerinden biri olan Guillaume Serra tarafından "teknik olarak ortalamanın üzerinde bir futbolcu" olarak tanımlanıyor.

RMC'ye konuşurken, “Orta sahada oynama yeteneğine sahip, aynı zamanda geniş alanda da gol yollarında etkili olabilir.

”Kaleciyle karşı karşıya kaldığında da keskin bir sezisi var.

"Ama aynı zamanda pozisyonel oyun ve geçiş aşamalarında geliştirmesi gereken çok konu var” dedi.

Gharbi'nin, PSG’deki eski koçlarından birinin GOAL'e "Paris'te kendini empoze edebilen profesyonel grupla omuz omuza veren tek genç" olarak nitelendirdiği, kulübün neden böyle umut verici bir yeteneğin elinden daha fazla tutmadığına şaşırdığını söyledi.

Ancak, son aylarda yaptığı gibi son kararı Gharbi verecek.

Tunus'u temsil etmeye uygun olmasına rağmen, Gharbi tüm yaş gruplarında Fransa için oynadı, ocak ayında İspanya’nın U18 kadrosuna da çağrıldı.

Yakın zamanda La Roja'yı temsil edeceğini bildiren Gharbi, memnuniyetle karşılanacağı bir seçim yaptı.

Fransa; geleceğin potansiyel bir yıldızını kaybederken ülkenin önde gelen takımı PSG'nin, bu yaz aynı hatayı yapmaması gerekiyor.

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