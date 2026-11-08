Michael Carrick, Manchester United'ın Aston Villa karşısında iki kez geriden gelip 4-4 berabere kaldığını izledikten sonra hayal kırıklığına uğramış ama pes etmemiş bir görüntü sergiledi. Bu mücadeleci geri dönüşe rağmen Manchester United, milli maç arasına Premier Lig'de düşme hattında giriyor.

Reklam

Manchester United savunmadaki hatalarıyla zorlanıyor

Manchester United'ın savunmadaki zaafları, Carrick'in takımının kaotik bir öğleden sonra kolay goller yemesiyle Old Trafford'da bir kez daha gözler önüne serildi. Manchester United, ilk dört dakika içinde 2-0 geriye düştü. Bu başlangıç ev sahibi taraftarları şaşkına çevirirken teknik direktörü de çileden çıkardı. United devre arasından önce skoru eşitlese de ikinci yarının ilk sekiz dakikasında iki gol daha yedi. Yine de ev sahibi ekip, hafta ortasında Roma karşısında yaptığı geri dönüşün ardından bir hafta içinde üçüncü kez iki farklı geriden gelip skoru eşitlemeyi başardı. Bu olağanüstü geri dönüşte büyük bir direnç gösterdi.

Savunma performansını değerlendiren Carrick, Sky Sports'a şunları söyledi: “Maçı kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradım. Maçın büyük bölümünde daha iyi olan taraf bizdik. Yediğimiz gollerle işi kendimiz için zorlaştırdık. Üst üste bir değil, iki gol yiyerek kendimizi zor bir duruma soktuk. Geçen akşam da böyle oldu, bugün yine oldu. Maça geri döndük ve sonunda kazanabilirdik. Oyunun farklı anlarında daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rakiplere normalde bulamayacakları goller hediye ediyoruz. Bunu düzeltirsek bu performansta pek çok olumlu şey var. Daha iyi takım olduğumuzu düşünüyorum ama yediğimiz goller bize hiç yardımcı olmuyor.”

İstatistikler de Carrick'in endişelerini yansıtıyor; Manchester United bu zorlu dönemde kalesini gole kapatmakta zorlandı. Teknik direktör, ligde üst sıralara çıkmak istiyorlarsa bu kadar çok gol yemeye devam edemeyeceklerini kabul etti. Carrick sözlerini şöyle sürdürdü: “Yenilen hiçbir gol iyi değildir ama bazılarını önlemek için daha fazlasını yapabilirsiniz. Bugün yediğimiz goller konusunda daha dikkatli olmalıyız. İşimizi kendimiz için zorlaştırıyor ve maçlarda telafi etmemiz gereken farkı büyütüyoruz. Yine de birçok şey yaptık ve hâlâ maçı kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla gol yedik, bu açık ve bunun farkındayız. Düzeltmemiz gereken bir durum.”

Uzatma dakikalarındaki mücadele bir puanı getirdi

Savunmadaki kötü tabloya rağmen Manchester United kadrosundaki mücadele ruhu kendini göstermeye devam ediyor. Opta'ya göre Manchester United, Premier League tarihinde aynı maçta iki kez iki farklı geriye düşüp iki kez de skoru eşitleyen ilk takım oldu.

Reklam Reklam

Carrick, kümede kalma mücadelesinin artan baskısına rağmen yenilgiyi kabullenmeyen oyuncularının zihniyetini övmekte gecikmedi. Teknik direktör, “Oyuncuların karakterini ve oynadığımız futbolun kalitesini beğendim. Maçın büyük bölümünde üstün olan taraftık, ceza sahasında etkili olmaya çalıştık, şut çektik ve fırsatlar yarattık. 2-0 geriye düşmüş ve son dönemde iyi sonuçlar alamamış olmamıza rağmen çocuklar iyi futbol oynadı, iyi pres yaptı. Maçın büyük bölümü istediğimiz gibi geçti. Genel olarak baktığınızda beğenilecek çok şey var. Maçı sonuna kadar bırakmamaları da çocukların karakterini gösteriyor,” dedi.

Related Topics

Taraftar desteği

Bu sonuç, Manchester United'ın millî araya küme düşme hattının bir puan gerisinde, 18. sırada gireceği anlamına geliyor. Manchester United'ın Premier League'de küme düşme hattında en az 15 gün üst üste kalacağı da kesinleşti. Bu, takımın Eylül ve Ekim 1986'da son üç sırada 28 gün geçirmesinden bu yana en üst ligde küme düşme hattındaki en uzun dönemi olacak.

Bu karamsar istatistik Carrick üzerindeki baskıyı artırsa da eski orta saha oyuncusu, durum kritik hâle gelmeden önce kulübün bunu düzeltmek için yeterli zamanı ve kaliteyi bulduğuna inanıyor. Sekiz golün atıldığı ve heyecanın sürekli yön değiştirdiği maç boyunca takıma sesli desteğini sürdüren taraftarlara da teşekkür etti. Carrick, “Oyuncuların arkasındalar. Bizi desteklemek ve bizim de onlara bir şeyler vermemiz için can atıyorlar. Zaman zaman hayal kırıklığı ve üzüntü yaşanıyor, hepimiz bunları hissediyoruz. Ama çocukların arkasındalar. Bugün sonuna kadar yanlarındaydılar ve hepimiz bunu hissediyoruz,” dedi.

Reklam

Carrick, küme düşme endişelerine rağmen kararlı

Küme düşmeye karşı gerçek bir mücadele verme ihtimaline ilişkin artan endişeler sorulduğunda Carrick, kulübün bu sezonki uzun vadeli geleceği konusunda kararlı bir tutum sergiledi. Ancak istatistikler United'ın içinde bulunduğu durumun boyutunu ortaya koyuyor. United, bir önceki sezonu ilk üçte tamamladıktan sonra ilk 10 maçının yalnızca birini kazanan, 1953-54 sezonundaki Arsenal'dan bu yana en üst ligdeki ilk takım oldu.

Bu çarpıcı tarihî istatistiğe rağmen teknik direktör, millî arayı durumu değerlendirmek ve temel sorunları çözmek için kullanmaya odaklandığını vurguladı. “Kasım ayındayız. İçinde bulunduğumuz durumdan ve aldığımız sonuçlardan hoşlanmıyorum ama bunu değiştirmek için kesinlikle bir şeyler yapabiliriz,” diye ekledi.