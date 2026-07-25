Mısır ekibi Zamalek, cumartesi akşamı Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılım lisansını resmi olarak aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Mısır Premier Ligi şampiyonluğunu kazanan Zamalek, Afrika Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor.

Zamalek, X hesabı üzerinden "Zamalek'in Şampiyonlar Ligi'ne katılım lisansının onaylanması şüphecilere bir yanıttır. Asıl olan sözler değil, eylemlerdir" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, beyaz kulübün tüm şart ve gereklilikleri yerine getirmesinin ardından Afrika Futbol Konfederasyonu'nun Zamalek'in Şampiyonlar Ligi'ne katılım lisansını almasını onayladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zamalek, gerekli tüm evrak ve belgeleri, başkanlığını Müsteşar Mahmud Abidin'in yürüttüğü Kulüp Lisansları Komitesi'ne sundu. Komite, dosyanın tamamını yürürlükteki yönetmeliklere uygun şekilde inceledi."

Açıklamada ayrıca, lisans komitesinin dosyayı tam bir tarafsızlık ve şeffaflıkla ele aldığı ve hiçbir kayırma olmaksızın tüm işlemleri uyguladığı vurgulandı.

Zamalek açıklamasında, Afrika lisansının alınmasının şüphecilere bir yanıt olduğu vurgulanarak, kulübün geçtiğimiz süre boyunca sessizliğini koruduğu ve tüm işlemler tamamlanana ve kulübün durumunun sağlamlığı teyit edilene kadar tartışmalardan uzak, sessizce çalışmayı tercih ettiği belirtildi.

Açıklama şöyle sona erdi: "Sonuçta önemli olan sözler değil, eylemlerdir. Amaç her zaman dosyayı Zamalek'in ismine ve tarihine yakışır şekilde sonuçlandırmaktı."