Bayern Münih yardımcı antrenörü Aaron Danks, salı günü Atletico Madrid deplasmanında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Manuel Neuer ve Michael Olise'nin sakatlık durumlarına ilişkin sevindirici haberler verdi. Bayern Münih ilk sekizde yer almayı hedeflerken Danks, iki oyuncunun da kafileyle birlikte seyahat ettiğini doğruladı.

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Danks, Kompany'nin yokluğunda saha kenarındaki görevini sürdürüyor

Yardımcı antrenör Aaron Danks, Bayern Münih'in salı günü Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında bir kez daha saha kenarında takımın başında olacak. Danks, hastalığı nedeniyle görevinden uzak kalan teknik direktör Vincent Kompany'nin yerine görev yapmayı sürdürüyor.

Bayern, ilk üç maçta topladığı beş puanla Şampiyonlar Ligi lig aşaması puan tablosunda 14. sırada yer alıyor.

Bayern Münih, doğrudan katılım hakkı veren sıralara yaklaşmak için Madrid'de galibiyet hedefliyor.

Danks'ten iki müjde: Neuer ve Olise takımla birlikte Madrid'e gitti

Maç öncesinde konuşan Danks, kadrodaki oyuncuların durumuna ilişkin olumlu gelişmeleri açıkladı. Danks, “İyi haberler var: [Olise] bu sabah bize katıldı, Manuel Neuer de öyle,” dedi.

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“Nasıl olduklarını öğrenmek için kendileriyle kısa bir görüşme yaptık. Durumları iyi görünüyor. Hazır olup olmadıklarını yarın göreceğiz.”

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Ancak Bayern, sakatlıkları nedeniyle Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Bara Ndiaye'den yoksun.

Eksiklere rağmen oyun anlayışı değişmeyecek

Danks, takımın başında geçici olarak görev yaptığı dönemde Bayern'in hücum anlayışının değişmeyeceğini vurguladı. Danks, “Takımın kimliği benim yönetimimde değişmeyecek; kararlar artık benim elimde,” dedi.

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“Hücum futbolu oynamak, topa sahip olmak ve fırsatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.”

“Başımızı dik tutmalı, kendimize güvenmeli ve bu zorluğun üstesinden gelmeliyiz... İlk sekizde bitirmek hedefimiz,” diye ekledi.

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Bayern, doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor

Bayern, Avrupa maçlarında son dönemde yaşadığı savunma sorunlarının üstesinden gelmek için hücumda fırsatlarını iyi değerlendirdiği bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Danks, Metropolitano'daki maçın başlama vuruşundan önce Neuer ve Olise'nin oynayıp oynamayacağına karar verecek.

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Bayern, Madrid deplasmanında kritik üç puanı almaya odaklanıyor.