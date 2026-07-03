"İşler hızla ilerledi"... Klopp, Almanya Milli Takımı ile yapılan görüşmelerin ayrıntılarını açıkladı

Liverpool’un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, kısa süre önce istifa eden Julian Nagelsmann’ın yerine milli takımın başına geçmek üzere Alman Futbol Federasyonu ile resmi görüşmeler yaptığını açıkladı.

59 yaşındaki Klopp, Cuma akşamı "Foot Mercato" sitesinde yer alan açıklamalarında şunları söyledi: "İşler çok hızlı gelişti... Julian istifa etti, Alman Futbol Federasyonu onun yerine geçecek birini arıyor ve benimle görüşüyorlar."

Alman teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Derinlemesine görüşmeler yapılması gerekiyor; çünkü şu anda karşı karşıya olduğumuz sorunlar kesinlikle sadece Julian Nagelsmann’a atfedilemez.”

Klopp, Julian'ı överek şunları söyledi: "Nagelsmann olağanüstü bir teknik direktör ve bunu teknik direktörlük kariyeri boyunca defalarca kanıtlayacaktır."

Klopp, nihai kararı vermeden önce menajeri Oliver Mintzlaff ile istişare etmenin gerekliliğine değinerek, “Alman futbolunun onun için çok önemli olduğunu biliyorum ve bu nedenle bu görüşmelere son derece açık” dedi.

"Bu görüşmelerin nasıl gelişeceğini bekleyip görmemiz gerekiyor," diye devam eden Klopp, müzakerelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve konunun henüz kesinleşmediğini ima etti.

Klopp, Borussia Dortmund ve Liverpool’da elde ettiği büyük başarıların ardından modern çağın en önde gelen Alman teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor; bu da onu önümüzdeki dönemde “Die Maschinen”i yönetmek için en ideal aday yapıyor.