"İşler bazılarının sandığı gibi değil"... Rossini, Enzo'nun menajerinin açıklamalarına yanıt verdi

Chelsea teknik direktörü Liam Rossiner, Arjantinli oyuncu Enzo Fernández’in Real Madrid’de oynama olasılığına işaret eden açıklamaları nedeniyle aldığı ceza hakkında, menajeri Javier Pastori’nin yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Enzo Fernández, Madrid'de yaşamak istediğini söylemiş ve daha önce de önümüzdeki Dünya Kupası'nın ardından Chelsea'den ayrılmaya açık olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Real Madrid'in efsaneleri Toni Kroos ve Luka Modrić'i rol modelleri olarak göstermişti.

Chelsea yönetimi ise Enzo'yu cezalandırmaya karar verdi ve oyuncunun evinde Port Vale ile oynanacak FA Cup çeyrek final maçında forma giymesini yasakladı. Ayrıca oyuncu, önümüzdeki Pazar günü oynanacak Premier Lig'de Manchester City ile oynanacak maçta da forma giyemeyecek. Rossiniör, "Oyuncu sınırlarını aştı" dedi.

Pastori ise cezaya ilişkin yaptığı açıklamada, "O durumu tam olarak kavrayamadı. Koç ona durumu anlattığında, çok profesyonel ve her zaman kurallara bağlı olduğu ve kararları saygıyla karşıladığı için bunu kabul etti, ancak cezanın gerekçesini anlamıyoruz" dedi.

"Enzo başka bir kulüpten bahsetmedi ve Chelsea'den ayrılmak istediğini söylemedi, sadece bir gün yaşamak istediği yer sorulduğunda Madrid'den bir şehir olarak bahsetti. Herhangi bir Arjantinli için, dili, kültürü ve Buenos Aires'e benzeyen iklimi nedeniyle Madrid'i seçmesi doğaldır, ancak hiçbir an Chelsea'den veya Londra'dan ayrılmak istediğini söylemedi."

Menajer, "Ceza tamamen haksız. Takımın en önemli oyuncularından biri, temel direği ve sahadaki kaptanı olan bir oyuncuyu, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesinde kritik öneme sahip iki maçtan men etmek çok acımasız bir karar. Takımın şu anki durumu göz önüne alındığında, bu men cezasının gerçek bir nedeni ya da gerekçesi yok" dedi.

25 yaşındaki Fernandes, Cumartesi günü Chelsea'nin Port Vale'yi 7-0 mağlup ettiği FA Cup maçında forma giyemedi.

Ayrıca okuyun:

Büyük galibiyetin ardından, Rosinier'e Bastori'nin açıklamaları soruldu ve İngiliz "Mirror" gazetesinde yer alan açıklamasında "Bu onun görüşü, başkalarının görüşleri hakkında yorum yapmayacağım" dedi.

Cezanın adil olup olmadığına ilişkin olarak Rossiniör, "Zamanı geldiğinde, şu anda değil, olan biten her şeyi tartışacağız. Bu konuşmanın Enzo ile aramızda geçeceğinden eminim. Enzo ile aramız çok iyi. Onu bugün gördüm ve yüz yüze konuştuk; işler bazılarının sandığı gibi değil" dedi.

"Enzo benim onun hakkındaki düşüncelerimi çok iyi biliyor ve bugün takım arkadaşlarını desteklerken onu görmek harikaydı. İlerlemeye devam edeceğiz ve sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmeye özen göstereceğiz" diye ekledi.

Fernandez'in takım arkadaşlarından özür dilediği sorulduğunda teknik direktör, "Dün de söylediğim gibi, Enzo ya da başkalarıyla birebir yaptığım konuşmalar takım içinde kalır. Soyunma odası mahremiyetine sahiptir" dedi.

"Ona, onda gördüğüm kişiyi tam olarak açıkladım, o gerçekten harika bir insan. Ancak aynı zamanda, şu anda herkesin futbola odaklanmasını ve bu sezon hedeflerimize ulaşmasını istiyorum" diye devam etti.