Islam Slimani'ye İngiltere'den sürpriz talip! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 18 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Islam Slimani için yeni bir iddia gündeme geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Championship'te mücadele eden ve Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Aston Villa, Cezayirli golcüye talip oldu.

Hücum bölgesine takviye isteyen Aston Villa Menajeri Dean Smith, bu bölgeyi Slimani'yle güçlendirmek istiyor.

Moussa Sow, Erzurumspor yolunda

Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe forması giyen ve bir süre önce bir kez daha adı transfer dedikodularına karışan Moussa Sow, Süper Lig'e dönüyor ancak Fenerbahçe'ye değil.

Fanatik'in haberine göre, golcü transferi için hızla çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor, Senegalli golcüyü gündemine aldı.

Menajerler vasıtasıyla kiralık olarak Erzurumspor'a önerilen Sow için son kararı teknik adam Mehmet Özdilek verecek.

Fenerbahçe, Adrien Silva için masaya oturdu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Leicester City'nin Portekizli orta saha oyuncusu Adrien Silva'nın transferi için düğmeye bastı.

Haber Global'de yer alan haberde sarı-lacivertli kulübün Leicester City'ye satın alma opsiyonuyla birlikte 6 aylık kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

Haberde ayrıca 29 yaşındaki oyuncunun ücretinin tamamının sarı-lacivertli kulüp tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Roberto Soldado, Ortadoğu yolcusu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ' de takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli oluyor.

Akşam' ın haberine göre, sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı Roberto Soldado, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab Ryad ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, bu transferle birlikte Soldado'nun yıllık 3.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmuş oldu.