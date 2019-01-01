Islam Slimani, Monaco'ya transfer oldu

Radamel Falcao'yu Galatasaray'a göndereceği iddia edilen Monaco, Kolombiyalı golcünün yerini Fenerbahçe'nin eski forveti Islam Slimani ile doldurdu.

'da Wissam Ben Yedder'in yanına ikinci forvet olarak Islam Slimani geçti.

Geçen sezon 'de hayal kırıklığı yaratan ve 'ye geri dönen ancak İngiliz kulübünde de istenmeyen Slimani'yi 'dan eski antrenörü Leonardo Jardim Monaco'ya getirdi.

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Monaco'dan ilginç açıklama

Bu transferin Falcao'nun 'a gelmesini kolaylaştıracağı düşünülürken, Monaco yöneticileri ise konuyla ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Fransız kulübünden L'Equipe' e yapılan açıklamada, "Falcao ve Slimani transferleri birbirinden tamamen bağımsız" denildi.