Islam Slimani, Monaco'ya transfer oldu
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Monaco'da Wissam Ben Yedder'in yanına ikinci forvet olarak Islam Slimani geçti.
Geçen sezon Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ve Leicester City'ye geri dönen ancak İngiliz kulübünde de istenmeyen Slimani'yi Sporting Lizbon'dan eski antrenörü Leonardo Jardim Monaco'ya getirdi.
Monaco'dan ilginç açıklama
Bu transferin Falcao'nun Galatasaray'a gelmesini kolaylaştıracağı düşünülürken, Monaco yöneticileri ise konuyla ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Fransız kulübünden L'Equipe' e yapılan açıklamada, "Falcao ve Slimani transferleri birbirinden tamamen bağımsız" denildi.