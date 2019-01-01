Islam Slimani, Monaco için sağlık kontrolünden geçti
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AA
Monaco'da Wissam Ben Yedder'in yanına ikinci forvet olarak Islam Slimani geçiyor.
Geçen sezon Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ve Leicester City'ye geri dönen ancak İngiliz kulübünde de istenmeyen Slimani'yi Sporting Lizbon'dan eski antrenörü Leonardo Jardim Monaco'ya getiriyor.
France Football' da yer alan habere göre; Cezayirli forvetin Radamel Falcao'nun yerine gelecek ve Ben Yedder'le birlikte çift forvet olarak oynayaklar. Haberde Slimani'nin Monaco için sağlık kontrolünden geçtiği bilgisi de verildi.