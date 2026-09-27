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imago-sport-1083749937.jpgZUMA Press Wire
Çeviri:

İslam'ı seçtiği haberlerinin ardından: Roberto Carlos servetiyle ilgili şoku açıkladı

R. Carlos
R. Carlos
Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Real Madrid - RB Leipzig
RB Leipzig
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Roma - Real Madrid
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Avustralya - Brezilya
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Real Madrid efsanesi servetini bitiren bir felaketle uyandı

Futbol tarihinin en önemli sol beklerinden biri olan Roberto Carlos, yeşil sahalardaki kariyerinin servetinin büyük bir kısmını kaybederek sona ereceğini hiç hayal etmemişti. Yaşadığı mali ve ailevi sorunlar ile eski menajeriyle bağlantılı davalar nedeniyle yaklaşık 160 milyon euro kaybettiğini açıkladı.

53 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Inter ile Real Madrid'de ve 2002 Dünya Kupası'nı kazandığı Brezilya Milli Takımı'nda parladığı olağanüstü bir kariyere sahip.

Roberto Carlos, futbolu bıraktıktan sonra karşılaştığı krizin ayrıntılarını şöyle anlattı: "Ciddi sorunlarla karşılaştım. Bazı kişiler banka hesabımdan paralarımı çekti. Eski menajerimle yaşadığım sorunlar ve ailevi sorunlar yüzünden futboldan kazandığım her şeyin yüzde 99'unu kaybettim."

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Bir gün uyuyakaldım, ertesi sabah da varlığından bile haberdar olmadığım bir yığın belge önüme kondu. O anda, hayatım boyunca işimden kazandığım her şeyi kaybettiğimi fark ettim."



Roberto Carlos, Faslı Süheyla el-Tahiri ile evlenmesinin ardından son dönemde yayılan İslam'a geçtiği yönündeki haberleri yalanlamıştı. Şöyle demişti: "İslam'a en üst düzeyde saygı duyuyorum ve eşimi namaz kılarken görmek harika, ancak İslam'a geçtiğime dair dolaşan söylentiler doğru değil."

Türk basınındaki haberler, Carlos'un Brezilya'daki İslam toplumunda tanınan isimlerden Şeyh Cihad Hamade ile yaptığı bir görüşmenin ardından İslam'a geçtiğini ve kelime-i şehadet getirdiğini öne sürmüştü.

AK Partili Türk milletvekili Ali Şahin'in, Brezilya'daki İslam toplumunun bazı temsilcileriyle bir araya geldiğini anlattığı paylaşımı da bu haberlerin yayılmasına katkıda bulundu. Ancak Roberto Carlos, İslam'a geçtiğine dair söylenenlerin "doğru olmadığını" vurgulayarak tartışmayı bizzat sonlandırdı.

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