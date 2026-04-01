İslam'a hakaret ettikten sonra... Eski Valencia yıldızı Yamal'ı İspanya milli takımını boykot etmeye kışkırtıyor

Dün Salı günü, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan İspanya-Mısır maçı sırasında İslam'a yönelik hakaret içeren tezahüratların ardından öfkeli tepkiler devam ediyor.

Katalonya Polisi, İspanya Futbol Federasyonu, takımın teknik direktörü Luis de La Fuente, Mısır Futbol Federasyonu ve birçok diğer şahsiyetin kınadığı, Cornella'da İslam'a yönelik ırkçı tezahüratlarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Valencia ve Levante kulüplerinde forma giyen Muhammed Sisoko, İspanya-Mısır maçını izlerken utanç, acı ve üzüntü duydu.

Mali milli takım oyuncusu, eski Valencia, Levante, Liverpool, Juventus ve Paris Saint-Germain oyuncusu ve Müslüman olan futbolcu, duyduklarına inanamadı.

"AS" gazetesinde yayınlanan açıklamalarında şunları söyledi: "Olanlar dünyanın yararına değil, kesinlikle İspanya'nın imajının da yararına değil. Bu doğru olamaz. Maçı izlerken bunu doğrudan yaşadım, şimdi de tekrar izliyorum."

Devamında şunları söyledi: "İspanya'da yaşadım ve İspanyollar genel olarak böyle değildir. Bu görüntüleri gördüğümüzde, bu bizim bildiğimiz İspanya değil. Daha doğrusu, benim tanıdığım İspanya değil, çünkü ne yazık ki bu insanlar gerçekten var. Bir Müslüman olarak öfke duydum ve Lamine Yamal için üzüldüm."

Mohammed sözlerine şöyle devam etti: "Lamine gibi bir oyuncunun tüm bunları yaşaması beni üzüyor. İspanya'nın çizdiği bu tablo, benim tanıdığım İspanya değil. Bu utanç verici bir durum. Lamine, yaşadıklarını hak etmemişti. İspanya için oynamayı seçti; Fas için oynamayı da seçebilirdi, ancak İspanya'yı seçti ve İspanya şu anda dünyanın en iyi oyuncularından birine sahip."

Mohamed sözlerine şöyle devam etti: "Yine de o maçta yaşadıklarını katlanmak zorunda kaldı. Bu adil değil, mantıklı da değil. Çok üzücü bir durumdu. Lamin'in yerinde olsaydım, İspanya için bir daha oynamadan önce açıkçası çok iyi düşünürdüm."

Ve şunları vurguladı: "Maç durdurulmalıydı. Bunu durdurmak için bir şeyler yapılmalı, çünkü 2026 yılındayız ve insanlar böyle davranamaz. Toplum bozuldu. 2004'te İspanya'dayken böyle bir şeye şahit olmamıştım."

