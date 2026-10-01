Portekiz milli takım kampından erken ayrılış, Cristiano Ronaldo’nun kariyerinde hep var olan bir şeyi ortaya koyuyor: Kendi önemine bakışı yıllardır olağanüstü profesyonellik ile belirgin bir benmerkezcilik arasında gidip geliyor. Bu kez yine ikincisi ağır bastı.

Ancak bir milli takımı kaptan olarak yöneten kişi sorumluluk taşır. Kendi rolü küçüldüğünde de, hatta özellikle o zaman. Ronaldo son olarak Norveç maçında teknik direktör Jorge Jesus tarafından ısınmaya gönderilmiş, ancak oyuna alınmamıştı. Ronaldo’nun statüsündeki birinin bundan hoşlanmaması anlaşılabilir. Ama bu yüzden aniden ve küserek ayrılması, değil.

Bu, muhtemelen onun Selecao’daki kariyerinin son ve gürültülü perdesi olacak; oysa bu hikâye elbette çok daha onurlu bir sonu hak ediyordu. Ronaldo, teknik direktörün kararını kabul edebilir, kendini takımın hizmetine sunabilir ve yarı zamanlı rolünü başı dik şekilde benimseyebilirdi. Bunun yerine şimdi yine ilginin merkezinde CR7’nin kendisi var.

Getty Images

Cristiano Ronaldo, Portekiz’de kırgın bir süperstar olarak sahneden çekiliyor

Onun ayrılışındaki trajedi tam da burada yatıyor: Portekiz’e yirmi yılı aşkın süre damga vuran Ronaldo, büyük bir kaptan olarak değil, kırgın bir süperstar olarak veda ediyor. Bu tavır kibirli, bencil görünüyor ve her şeyden önce tamamen gereksiz. Ronaldo’nun milli takım için yaptıkları bununla silinemez; sayısız golü ve EURO 2016 zaferi hikâyesinin parçası olarak kalacak. Ancak büyük bir miras, aptalca bir son bölüme karşı koruma sağlamaz.

Böyle bir vedanın ne kadar farklı olabileceği ise tam da bugünlerde Ronaldo’nun ezeli rakibi Lionel Messi’de görülüyor. Arjantinli yıldız, ağustos sonunda milli takımı bıraktığını açıkladı. Kaybedilen Dünya Kupası finalinin ardından Messi noktayı koydu ve bunu kısmen genç oyuncuların o yeri hak ettiğini söyleyerek gerekçelendirdi.

6 Ekim’de onun için resmi bir veda maçı düzenlenecek ve Buenos Aires Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilecek. Gerekçe olarak da Messi’nin “mükemmellik ve alçakgönüllülük örneği” olması gösterildi. İkisi arasındaki büyük fark da bu: Messi, bir efsanenin nasıl vakarla olgunlaştığını gösterirken, Ronaldo ise görünüşe göre artık kendisi için talep ettiği rol kendisine verilmediği için kendini öne çıkaran bir figür gibi davranıyor.

Getty Images

Cristiano Ronaldo’nun ayrılığı, Portekiz’in başına gelebilecek en iyi şeydi

Yine de Portekiz’de rahat bir nefes alınmalı. Belki takım da bunu yapıyordur. Çünkü Ronaldo’nun ayrılığı, onun başına gelebilecek en iyi şeydi. Tamamen sportif açıdan bakıldığında bu bir kurtuluş olabilir.

Ronaldo son dönemde takım için giderek daha fazla bir ayak bağı hâline geldi. Artık temposu eskisi gibi değil. Koşu mesafesi ve topsuz oyundaki çalışması da üst düzey bir takımın taleplerini karşılamaya yetmiyor. Sanki sadece varlığı bile takım düzenini sekteye uğratıyordu.

Ronaldo ceza sahasında elbette hâlâ tehlikeli olabilir ve bitiriciliğiyle maçların kaderini belirleyebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için, ki bu da zaten son dönemde giderek daha seyrek yaşanıyordu, Portekiz’in oyununun artık oyunun büyük bölümlerine aktif şekilde yön vermekte zorlanan bir oyuncuya göre şekillendirilmesi gerekiyor. Ronaldo 41 yaşında artık 2014’teki doğa gücü değil. Ancak Portekiz’de yer yer hâlâ öyleymiş gibi davranılıyor.

Getty Images

Cristiano Ronaldo olmadan Jorge Jesus için yeni oyun kurma özgürlüğü

Böylece teknik direktör Jesus’un önünde daha önce neredeyse hiç sahip olmadığı bir fırsat açılıyor. Ronaldo’nun Al-Nassr’daki eski hocası artık, Ronaldo’nun oynayıp oynamadığı ya da neden oynayıp oynamadığını sürekli açıklamak zorunda kalmadan, hayalindeki bir Portekiz takımını şekillendirebilir.

Portekiz milli takımı böylece kaçınılmaz olarak, Bruno Fernandes, Joao Neves ya da Vitinha etrafındaki son derece yetenekli jenerasyonun nihayet Ronaldo’nun gölgesinden çıkabileceği bir yeniden başlangıcın eşiğinde. CR7 ise buna karşılık, nezaketten yoksun iflah olmaz bir egoist olarak gidiyor ve kendisi için kolektifin iyiliğinden daha ağır basanın kendi anıtı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Cristiano Ronaldo: Portekiz performans verileri