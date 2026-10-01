Portekiz milli takım kampından erken ayrılışı, Cristiano Ronaldo’nun kariyerinde her zaman var olan bir şeyi ortaya koyuyor: Kendi önemine ilişkin yaklaşımı yıllardır olağanüstü profesyonellik ile belirgin bir benmerkezcilik arasında gidip geliyor. Bu kez yine ikincisi ağır bastı.

Ancak bir milli takımı kaptan olarak sahaya çıkaran kişi, sorumluluk taşır. Kendi rolü küçüldüğünde de, hatta özellikle o zaman. Ronaldo son olarak Norveç karşısında teknik direktör Jorge Jesus tarafından ısınmaya gönderilmiş, ancak oyuna alınmamıştı. Ronaldo’nun statüsündeki birinin bundan hoşlanmaması anlaşılabilir. Ama bu yüzden aniden ve küskün bir şekilde ayrılması değil.

Bu muhtemelen onun Selecao’daki kariyerinin son, gürültülü perdesi olacak ve elbette bu hikâye çok daha onurlu bir sonu hak ediyordu. Ronaldo teknik direktörün kararını kabullenebilir, kendisini takımın hizmetine sunabilir ve yarı zamanlı rolünü başı dik şekilde kabul edebilirdi. Bunun yerine şimdi yine gündemin merkezinde CR7’nin kendisi var.

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Cristiano Ronaldo, Portekiz’de kırgın bir süperstar olarak sahneden çekiliyor

İşte ayrılığının trajedisi tam da burada yatıyor: Portekiz’e yirmi yılı aşkın süre damga vuran Ronaldo, büyük bir kaptan olarak değil, kırgın bir süperstar olarak veda ediyor. Bu tavır kibirli, bencilce ve her şeyden önce tamamen gereksiz görünüyor. Ronaldo’nun milli takım için yaptıkları bununla silinemez; sayısız golü ve EURO 2016 zaferi onun hikâyesinin bir parçası olarak kalacak. Ama büyük bir miras bile aptalca bir son bölüme karşı koruma sağlamaz.

Böyle bir vedanın ne kadar farklı görünebileceği, tam da bugünlerde Ronaldo’nun ezeli rakibi Lionel Messi’de görülüyor. Arjantinli yıldız ağustos sonunda milli takımı bıraktığını açıkladı. Kaybedilen Dünya Kupası finalinin ardından Messi noktayı koydu ve bunu, diğer nedenlerin yanı sıra, genç oyuncuların bu yeri hak ettiğini söyleyerek gerekçelendirdi.

6 Ekim’de kendisine resmî bir jübile maçı düzenlenecek ve Buenos Aires Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilecek. Gerekçe ise Messi’nin “mükemmellik ve alçakgönüllülük örneği” olması. İkisi arasındaki büyük fark da bu: Messi, bir efsanenin nasıl vakarla olgunlaştığını gösterirken; Ronaldo ise görünüşe göre artık kendisi için talep ettiği rol kendisine verilmediği için bir gösteriş meraklısı gibi davranıyor.

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Cristiano Ronaldo’nun ayrılığı, Portekiz’in başına gelebilecek en iyi şeydi

Yine de Portekiz’de derin bir nefes alınmalı. Belki takım da bunu yapıyordur. Çünkü Ronaldo’nun ayrılığı, onun başına gelebilecek en iyi şeydi. Sırf sportif açıdan bile bir özgürleşme anlamına gelebilir.

Ronaldo son dönemde takım için giderek daha fazla bir ayak bağı haline geldi. Hızı artık eskisi gibi değil. Koşu mesafesi ve topsuz oyundaki katkısı artık bir üst düzey takımın taleplerini karşılamaya yetmiyor. Sanki yalnızca varlığı bile takım yapısını sekteye uğratıyormuş gibi görünüyordu.

Ronaldo ceza sahası içinde kuşkusuz hâlâ tehlikeli olabilir ve bitiriciliğiyle maçların sonucunu belirleyebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için, ki bu zaten son dönemde gittikçe daha seyrek yaşanıyordu, Portekiz’in oyununun artık oyunun büyük bölümüne aktif biçimde yön verebilecek durumda olmayan bir oyuncuya göre şekillendirilmesi gerekiyor. Ronaldo 41 yaşında artık 2014’teki doğa gücü değil. Ama Portekiz’de yer yer hâlâ öyleymiş gibi davranılıyor.

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Cristiano Ronaldo olmadan Jorge Jesus için yeni oyun kurma özgürlüğü

Böylece teknik direktör Jesus’un önünde daha önce neredeyse hiç sahip olmadığı bir fırsat açılıyor. Al-Nassr’daki eski Ronaldo hocası artık, Ronaldo’nun oynayıp oynamadığı ya da neden oynadığı veya oynamadığı konusunda sürekli açıklama yapmak zorunda kalmadan, kendi fikirlerine göre bir Portekiz takımı şekillendirebilir.

Portekiz Milli Takımı böylece kaçınılmaz olarak bir yeniden başlangıcın eşiğine geliyor; Bruno Fernandes, Joao Neves ya da Vitinha etrafındaki son derece yetenekli jenerasyon, sonunda Ronaldo’nun gölgesinden çıkabilir. Buna karşılık CR7 ise terbiyeden yoksun, iflah olmaz bir egoist olarak ayrılıyor ve bir kez daha onun için kendi heykelinin, kolektifin iyiliğinden daha ağır bastığını kanıtlıyor.

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