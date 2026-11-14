İskoçya Millî Takımı Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Tottenham Hotspur yıldızı Archie Gray ile Everton orta saha oyuncusu Hayden Hackney'yi millî takım tercihlerini İskoçya'dan yana kullanmaya ikna etmek için çabalarını artırdıklarını doğruladı. Her iki oyuncu da İngiltere'de doğmuş ve İngiltere'nin alt yaş millî takımlarında forma giymiş olsa da aile kökenleri sayesinde İskoçya adına oynama hakkına sahip.

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İskoç taraftarlar Premier League'den iki oyuncunun peşinde

Pocognoli, Premier League'de oynayan iki futbolcuyu millî takım tercihlerini İskoçya'dan yana kullanmaya ikna etmek için girişimlerde bulundu. Newcastle United kanat oyuncusu Harvey Barnes da daha önce böyle bir değişikliği ihtimal dışı bırakmış görünmesine rağmen İskoçya Futbol Federasyonu'nun gündeminde kalmaya devam ediyor.

20 yaşındaki Gray, eski İskoçya forveti Andy'nin oğlu ve millî takım forması giymiş Leeds United efsaneleri Frank ve Eddie Gray'in akrabası olmasına rağmen İngiltere'nin A millî takımın altındaki tüm yaş kategorilerinde oynadı. Eski Middlesbrough orta saha oyuncusu Hackney ise İngiltere 21 Yaş Altı Millî Takımı'na geçmeden önce İskoçya 21 Yaş Altı Millî Takımı'nı temsil etmişti.

Belçikalı teknik direktör doğrudan temas kurduğunu doğruladı

Ağustos ayında Steve Clarke'ın yerine göreve gelen Pocognoli, oyuncuları kadroya katmak için yürüttüğü girişimleri şöyle anlattı: “Her konuyla ilgileniyorum. Bir gün ülkeyi temsil etmeye uygun olan oyuncuların kimler olduğunu biliyoruz. Bu karar benden gelemez. Bir gün ülkeyi temsil edebileceklerini onların göstermesi gerekiyor. Gelecekte göreceğiz.”

İki ülkenin millî takımında oynama hakkı bulunan hedefleriyle görüşüp görüşmediği sorulduğunda ise şunları söyledi: “Evet, doğrudan veya dolaylı temaslarım oldu. Doğrudan temasa geçiyorsam bunun nedeni, ilk yaklaşımın olumlu olacağını düşünmem. Bunu birçok oyuncuyla yaptım. Onları getirmek için elimden geleni yapacağım.

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“Barnes konusunda durum farklıydı. İlk kampımdan önce onun durumunun farklı olduğunu biliyordum. Diğer iki isim [Gray ve Hackney] genç oyuncular. Önümüzde uzun bir yol var. Ama çok beklerseniz doğru anı kaçırabilirsiniz. Bir yıl sonra göreceğiz.”

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Sahadaki performans ikna sürecinde kilit rol oynuyor

Mevcut kadrosunun önceliği olmaya devam ettiğini vurgulayan teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda kadromuzda iyi performans gösteren oyuncular var. Öncelik her zaman onlarda, yani mevcut oyuncularda olacak. Çünkü bazı şeyleri birlikte inşa ettik ve şu anda burada olanlarla zaman geçirdik. Ancak bu konuyla da ilgileniyoruz. Bu tür durumlarda her zaman girişimde bulunuyoruz.

“Bu iki isimle ilgili en heyecan verici şey, genç oyuncular olmaları. Bu ilgi çekici. Durumu değerlendirmeli ve yönetmeliyiz.”

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Sahadaki sonuçların ve profesyonel ortamın ikiliyi İskoçya'ya çekmeye nasıl yardımcı olacağını anlatan Pocognoli şunları ekledi: “Oyuncuları ikna etmenin en iyi yolu iyi futbol oynamak, bize gelip bundan keyif alabileceklerini ve başarılı olabileceklerini onlara göstermek.

“Üst düzey bir kulüpten ayrılıp buraya geldiklerinde üst düzey koşullarla ve üst düzey bir ortamla karşılaşacaklarını hissetmeliler. Sunabileceğimiz en iyi tanıtım, iyi futbol oynamak.”

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Kritik galibiyet yeni döneme güç kattı

Clarke'ın İskoçya'yı götürdüğü üç büyük turnuvanın tamamı grup aşamasında sona ermişti. Yerine geçen Belçikalı teknik direktörün görevi ise ülkeyi eleme turlarına taşımak. Ekim ayındaki dört maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi alarak ikna edici bir başlangıç yapamayan Pocognoli, takımının Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenmesiyle görevindeki konumunu güçlendirdi.

Şimdi İsviçre karşısında da kazanarak bu galibiyetin üzerine koymayı, takımın ivmesini artırmayı ve iki ülkenin millî takımında oynama hakkı bulunan hedeflerinin ilgisini çekmeyi amaçlıyor.