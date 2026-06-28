Steve Clarke, İskoçya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden derhal ayrılma kararı aldı. Tartan Army, bu Dünya Kupası’nda ikna edici olmaktan çok uzaktı ve Hırvatistan’ın Gana’yı 2-1 yenmesinin ardından kesin olarak elendi.

İskoçya, Fas, Brezilya ve Haiti ile zorlu bir gruba düşmüştü. Clarke’ın ekibi turnuvaya Haiti karşısında çok zorlandığı 1-0’lık galibiyetle başladı.

Bu sonuç, averaja katkı sağlanamaması nedeniyle doğrudan endişe yarattı. Fas’a 0-1, Brezilya’ya ise 0-3 kaybeden İskoçya’nın yetersiz kaldığı şimdi kesinleşti.

Üç puan ve -3 averaj, en iyi sekiz grup üçüncüsünden biri olarak son 32 turuna yükselmek için yeterli olmadı. Clarke, 2019’dan bu yana İskoçya’nın başındaki isimdi ve sözleşmesini geçen ay tam dört yıl uzatmıştı.

62 yaşındaki Clarke, “Bu vedanın en duygusal yönü oyuncularım; çünkü 2019’dan bu yana biriktirdiğimiz anıların hiçbirine onlar olmadan sahip olamazdık” ifadelerini kullandı.

Clarke, “Onlar aldıkları tüm övgü ve hayranlığı hak ediyor ve onların teknik direktörü olmak benim için gerçek bir onurdu. Burada bulunmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim ve halefime başarılar diliyorum” dedi.

Clarke yönetiminde İskoçya, iki Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. En büyük başarı ise Dünya Kupası’na katılım oldu; İskoçlar bunu en son 1998’den beri başaramıyordu. İskoçya Futbol Federasyonu, Clarke’ı “gelmiş geçmiş en başarılı milli takım teknik direktörleri” olarak nitelendirdi.







