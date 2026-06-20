İskoçya teknik direktörü hakemlerden son derece öfkeli ve Fas’a hayran: Yeni bir başarıya imza atacak

İskoçya Milli Takımı Teknik Direktörü Steve Clark, Dünya Kupası'nda Fas'a 0-1 yenildikleri maçın ardından takımını değerli puanlardan mahrum bırakan hakem kararlarından "derin hayal kırıklığı" duyduğunu ifade etti ve ilk yarıda Chi Adams'ı faulle durduran Faslı Issa Diop'un oyundan atılmamasını sert bir şekilde eleştirdi.

Maçın ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada Clark, “Saha içindeki son savunma oyuncusu olan Adams'a Diop'un yaptığı faul nedeniyle hayal kırıklığına uğradım. Bana göre Chi Adams, kaleye tek başına gidebilecek mükemmel bir pozisyondaydı. Başka bir gün, bu tür kararlar alınabilir” dedi.

Basın toplantısında ise şunları ekledi: “Maçtan sonra herkes Scott McTominay’den bahsediyordu, oysa ben John McGinn’in faulünün oldukça tartışmalı olduğunu düşündüm. Chi Adams sahadaki son savunmacıydı ve kaleciyle bire bir kalma şansı vardı, ancak hakem sarı kartı tercih etti ve video yardımcısı da bu kararı destekledi. Bu konuda elimizden bir şey gelmez.”

Clark, takımının yavaş başlangıcını eleştirdi; İskoçya, maçın başlamasından sadece 69 saniye sonra galibiyet golünü yedi. İbrahim Díaz uzun bir pasla savunmayı aştı ve Bayern Münih’e yeni transfer olan forvet İsmail Sibar, topu ağlara sert bir vuruşla gönderdi.

Clark, “Keşke baştan başlayabilseydik, aklıma gelen ilk şey buydu. Kötü bir gol yedik – telafi etmeye çalıştık ve maçın başında forvetlerimizin serbestçe hareket etmesine izin verdik. Onlar da canlılık ve yaratıcılık gösterdiler” dedi.

24 Haziran'da Miami'de Brezilya ile oynanacak bir sonraki maçla ilgili olarak Clark şunları söyledi: "Önümüzdeki 48 saat boyunca oyuncuların bu yenilginin acısını çekmelerine izin vermeliyiz çünkü onlar kaybetmeyi sevmezler. Dinlenip toparlanacağız, sonra tekrar rekabete döneceğiz; çünkü maçlar daha kolay hale gelmiyor."

Mağlubiyete rağmen Clark, Fas milli takımından etkilendiğini ve turnuvada ilerleyen aşamalara ulaşacağını öngördüğünü belirterek şunları söyledi: “Fas milli takımının turnuvada ilerleyen aşamalara ulaşacağını düşünüyorum – en azından yarı finale çıkmalarını sağlayacak oyunculara ve yeteneklere sahip olduklarına inanıyorum.”

İskoçya’nın Dünya Kupası’nda eleme turlarına yükselme şansı hâlâ devam ediyor, ancak gruptan çıkmayı garantilemek için Brezilya karşısında olumlu bir sonuç alması gerekebilir; bu maç, grup aşamasındaki en zorlu sınavlarından biri olarak görülüyor.