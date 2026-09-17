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İskoçya - Slovenya maçının biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League B
İskoçya
Slovenya

İskoçya, UEFA Uluslar Ligi B'de Slovenya ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

İskoçya, 6 Ekim 2026'da Glasgow'daki tarihi Hampden Park'ta UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının heyecan verici maçında Slovenya'yı ağırlıyor. E Grubu'ndaki bu kritik karşılaşma, turnuva için hayati puanlar mücadelesi veren iki iddialı Avrupa takımını karşı karşıya getiriyor.

GOAL, Hampden Park'taki yerinizi ayırtmanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri sunuyor. Resmî satın alma platformlarını, bilet fiyatı seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

İskoçya-Slovenya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

İskoçya-Slovenya maçı Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak, ancak resmî başlama saati detayları henüz doğrulanmadı.

İskoçya-Slovenya biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, İskoçya millî takımının iç saha maçları için birincil satışları yürüten İskoç Futbol Federasyonu'nun (SFA) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerden bilet almak için başlıca adresinizdir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenirse, Ticombogibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçeneklerdir.

İskoçya-Slovenya biletleri ne kadar?

Resmî SFA bilet satış portalındaki standart bilet fiyatları, genellikle kalelerin arkasındaki genel giriş koltukları için 30 €'dan başlar; fiyatlar, koltuk kategorisine ve Hampden Park içindeki konuma göre artar.

Ticombogibi ikincil pazarlarda ise ikincil piyasa bilet fiyatları şu anda koltuk başına 52 €'dan başlıyor; nihai ücretler tribün bölümü, konum ve gerçek zamanlı piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

İskoçya-Slovenya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

İskoçya-Slovenya form durumu

İskoçya bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet, hiç beraberlik ve iki mağlubiyetle çıkıyor. En son iki sonucu mağlubiyet oldu: Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 3-0 ve Fas'a 1-0 kaybetti. Bu aksiliklerden önce Haiti'yi 1-0 mağlup etti ve hazırlık maçında Bolivya'yı 4-0 yendi. İskoçya bu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi.

Slovenya son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçı Hırvatistan'a 2-1 yenilgiyle bitti, ondan önce de Kıbrıs ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini Karadağ'a karşı deplasmanda 3-2'lik skorla aldı. Slovenya bu beş maçta altı gol atıp altı gol yedi.

SCO

SCO - Form

CUW
K4-1
BOL
K0-4
HAI
K0-1
MAR
K0-1
BRA
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5
SVN

SVN - Form

SWE
B1-1
HUN
K1-0
MTN
K2-3
CYP
B1-1
CRO
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

İskoçya-Slovenya: Son karşılıklı maçların karnesi

İki takım arasındaki son karşılaşma, Ekim 2017'de Ljubljana'da oynanan Dünya Kupası elemesi maçında 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Son beş karşılaşmada İskoçya'nın bir galibiyeti bulunurken Slovenya'nın hiç galibiyeti yok ve üç maç berabere bitti. İskoçya'nın bu serideki tek galibiyeti, o eleme kampanyasının rövanş fikstüründe Mart 2017'de Glasgow'da aldığı 1-0'lık galibiyet oldu.

Kafa Kafaya

İskoçyaÇizimSlovenya
2
3
0
World Cup Qualification UEFA
Slovenya badge
Slovenya
SVN
2
İskoçya badge
İskoçya
SCO
2
MS
World Cup Qualification UEFA
İskoçya badge
İskoçya
SCO
1
Slovenya badge
Slovenya
SVN
0
MS
Hazırlık Maçları
Slovenya badge
Slovenya
SVN
1
İskoçya badge
İskoçya
SCO
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Slovenya badge
Slovenya
SVN
0
İskoçya badge
İskoçya
SCO
3
MS
World Cup Qualification UEFA
İskoçya badge
İskoçya
SCO
0
Slovenya badge
Slovenya
SVN
0
MS
7Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5


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