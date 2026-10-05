İskoçya, 6 Ekim 2026'da Glasgow'daki tarihi Hampden Park'ta UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının heyecan verici maçında Slovenya'yı konuk ediyor. E Grubu'ndaki bu kritik mücadele, turnuva için büyük önem taşıyan puanlar uğruna savaşan iki iddialı Avrupa takımını karşı karşıya getiriyor.

GOAL, Hampden Park'taki yerinizi ayırtmanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri sunuyor. Resmî satın alma platformlarını, bilet fiyatı seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

İskoçya - Slovenya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

İskoçya - Slovenya maçı Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak, ancak resmî başlama saati detayları henüz doğrulanmadı.

UEFA Nations League B - Hafta 4 6 Eki 2026 - 14:45

İskoçya - Slovenya biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, İskoçya millî takımının iç saha maçları için birincil satışları yürüten Scottish Football Association'ın (SFA) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerden bilet almak için başvurulacak ilk adrestir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, Ticombogibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçeneklerdir.

İskoçya - Slovenya biletleri ne kadar?

Resmî SFA bilet satış portalındaki standart bilet fiyatları, genellikle kalelerin arkasındaki genel giriş tribünleri için 30 €'dan başlıyor; fiyatlar koltuk kategorisine ve Hampden Park içindeki konuma göre artıyor.

Ticombogibi ikincil pazar yerlerinde ise ikincil piyasa bilet fiyatları şu anda koltuk başına 52 €'dan başlıyor; nihai ücretler tribün bölümü, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiyor.

İskoçya - Slovenya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

İskoçya - Slovenya form durumu

İskoçya bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet, hiç beraberlik ve iki yenilgiyle çıkıyor. Son iki sonucu mağlubiyet oldu: ikisi de Dünya Kupası'nda olmak üzere Brezilya'ya 3-0 ve Fas'a 1-0 kaybetti. Bu aksiliklerden önce Haiti'yi 1-0 mağlup etti ve bir hazırlık maçında Bolivya'yı 4-0 yendi. İskoçya bu beş maçta altı gol atarken kalesinde beş gol gördü.

Slovenya son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçını Hırvatistan'a 2-1 kaybeden takım, ondan önce Kıbrıs ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini Karadağ deplasmanında 3-2'lik skorla elde etti. Slovenya bu beş maçta altı gol attı ve altı gol yedi.

İskoçya - Slovenya: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son karşılaşma, Ekim 2017'de Ljubljana'da oynanan Dünya Kupası eleme maçında 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Son beş karşılaşmada İskoçya'nın bir galibiyeti bulunurken Slovenya hiç kazanamadı ve üç maç berabere bitti. İskoçya'nın bu süreçteki tek galibiyeti, aynı eleme kampanyasındaki rövanş maçında Mart 2017'de Glasgow'da aldığı 1-0'lık sonuçtu.



