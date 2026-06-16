İskoçya’nın 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Unutulmaz anlarla dolu sansasyonel bir eleme serisinin ardından İskoçya, Kuzey Amerika’da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda dünyanın en iyi takımlarıyla boy ölçüşüyor.

36 yıl sonra bir Dünya Kupası turnuvasında ilk kez galibiyet alan (geçen hafta Haiti karşısında) Tartan Army, şimdi C Grubu'ndaki diğer rakipleri Fas ve Brezilya karşısında bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.

İskoçya bu fırsatı değerlendirebilecek mi? GOAL ile biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri öğrenin.

İskoçya 2026 Dünya Kupası maç takvimi

Tarih ve saatler Maç Mekan Bilet 13 Haziran Cumartesi (21:00 ET) Haiti - İskoçya (0-1) Gillette Stadyumu (Foxborough) Yok 19 Haziran Cuma (18:00 ET) İskoçya - Fas Gillette Stadyumu (Foxborough) Biletler 24 Haziran Çarşamba (18:00 ET) İskoçya - Brezilya Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens) Bilet

İskoçya'nın 2026 Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İskoçya 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma sistemini uygulamaya koydu. Grup Aşaması biletleri 60 $’dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $’a kadar çıkabiliyor.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Dünya Kupası'nda İskoçya'dan ne beklemeli?

40 yılı aşkın bir süredir ilk kez İskoçya, Dünya Kupası eleme grubunu birinci sırada tamamladı. Bu sonuç, takım ve taraftarlara, turnuvada ilk kez eleme turlarına yükselme çabalarında büyük bir moral desteği sağladı.

Son zamanlarda İskoçya'nın maçlarını izlerken heyecan yaşamak garantidir. Kahramanlık dolu eleme serüveni, Hampden Park'ta heyecan verici bir finalle sona erdi. İskoçya, grup rakibi Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek, uzatma dakikalarında attığı iki golle birinci sırayı şık bir şekilde garantiledi.

Bu sadece muhteşem bir sonuç değildi, aynı zamanda nefes kesici gollerle de doluydu. Maçın ilk üç dakikasında Scott McTominay, inanılmaz bir ters vuruşla skoru açtı.

Danimarkalılar geri dönüş yaptı ve hayati bir puanı aldıklarını sandılar, ancak İskoçlar galibiyet için bastırmaya devam etti. Kieran Tierney, 93. dakikada muhteşem bir uzak mesafe şutuyla topu ağlara gönderdi, ancak ev sahibi takım bununla yetinmedi. Beş dakika sonra Kenny McLean, kendi yarı sahasından attığı cüretkar bir şutla fileleri havalandırdı.

Bu yaz Kuzey Amerika’ya gidecek İskoç taraftarlar, daha da heyecan verici anlar yaşayacak. Taraftarlar, ülkelerinin tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde ilk 10’da yer alan John McGinn ve Scott McTominay gibi daha deneyimli oyuncuların, takıma öncülük edip diğer oyuncuları motive edeceğini umuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika genelinde 39 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvanın oynanacağı şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz: